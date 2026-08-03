Экс-волейболистка ЦСКА умерла в 102 года

Бывшая волейболистка ЦСКА и ветеран Великой Отечественной войны Людмила Смирнова скончалась на 103‑м году жизни в воскресенье, сообщает пресс‑служба спортивного общества.

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— Светлая память о человеке, соединившем ратный и спортивный подвиг, навсегда сохранится в истории ЦСКА, — говорится сообщении.

Отмечается, что вопрос о ее захоронении на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» находится на рассмотрении.

Иванова ушла добровольцем на фронт в июле 1941 года. Участвовала в Берлинской операции и закончила войну командиром отделения гвардейской роты связи 1‑го Гвардейского штурмового авиационного Кировоградско‑Берлинского корпуса. За боевые подвиги она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

После войны Смирнова выступала за волейбольную команду ЦДКА — ЦСКА с 1947 по 1965 год, становилась победительницей и призером всесоюзных соревнований.