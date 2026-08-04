Сборная России по волейболу сыграет в Лиге наци

Сборная России по волейболу сыграет в Лиге наций в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

До участия в турнире допущены как мужская, так и женская национальные сборные страны. Таким образом, в 2027 году количество команд в каждой гендерной категории увеличится с 18 до 19 — FIVB не стала органичивать прошедшие успешно квалификацию женскую сборную Словении и мужскую сборную Финляндии.

Как сообщили в пресс-службе FIVB, в связи с временным расширением турнира будет пересмотрен его формат.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.