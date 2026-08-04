Гамова оценила перспективы женской сборной России по волейболу на ЧМ

Двукратный серебряный призёр Олимпиад, двукратная чемпионка мира и Европы в составе сборной России Екатерина Гамова отреагировала на решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить женскую сборную России к розыгрышу Лиги наций — 2027.

«Мнение самое положительное, другой реакции быть не может. Команда готова, девочки хотят играть — это однозначно. Насколько удачным может быть наше возвращение — это сложный вопрос. Вот сейчас предстоят два матча со сборной Сербии, можно будет посмотреть и понять, насколько девочки готовы. Подготовка к чемпионату мира и Лиге наций — это другое дело. Радует, что многие девочки выступают в иностранных клубах, у них есть практика международных матчей. У нас команда с большой историей побед. Волейбол — один из ведущих видов спорта в стране. Это то, чего не хватало нашим болельщикам», — приводит слова Гамовой ТАСС.