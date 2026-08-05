Губерниев назвал причину отказа российских волейболистов от ЧМ

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о решении мужской сборной России по волейболу отказаться от участия в чемпионате мира 2027 года, который должен пройти в Польше. Его слова передает .

«Дело не в гарантиях безопасности. Это просто формулировка, потому что поляки нас не пустят. Турниры в Прибалтике, Чехии и Польше пройдут без нашего участия во всех видах спорта. Есть страны, куда мы сейчас по определению поехать не можем ни в каком качестве. Некоторые страны нас совсем не пускают. Согласно их логике, с какого бугра они должны спортсменов пускать?» — сказал Губерниев.

4 августа стало известно, что сборная России примет участие в розыгрыше Лиши наций — 2027.

8 июля FIVB объявила о полной отмене ограничений для российских спортсменов, следуя решению Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.