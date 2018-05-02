Швейцария объявила состав на чемпионат мира

Стал известен состав сборной Швейцарии по хоккею на чемпионат мира-2018.

вратари — Рето Берра ("Анахайм", Жиль Сенн ("Давос"), Леонардо Дженони ("Берн");

форварды — Крис Балтисбергер, Рето Шаппи (оба — "Цюрих"), Тристан Шервей, Симон Мозер , Гаэтан Хаас (все — "Берн"), Грегори Хофманн ("Лугано"), Свен Андригетто ("Колорадо"), Дамьен Риат ("Женева-Серветт"), Джоэл Вермин ("Лозанна"), Нико Нидеррайтер ("Миннесота"), Ной Род ("Сан-Хосе", AHL), Энцо Корви, Самуэль Вальсер (оба — "Давос").

Турнир пройдет с 4 по 20 мая в Дании.