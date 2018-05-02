Ещё
Швейцария объявила состав на чемпионат мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Швейцария объявила состав на чемпионат мира 

Советский спорт 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Стал известен состав сборной Швейцарии по хоккею на чемпионат мира-2018.
вратари — Рето Берра ("Анахайм", Жиль Сенн ("Давос"), Леонардо Дженони ("Берн");
защитники — Рафаэль Диас ("Цуг"), Йоэль Дженацци, Лукас Фрик (оба — "Лозанна"), Рамон Унтерзандер ("Берн"), Дин Кукан ("Кливленд", AHL), Йонас Зигенталер ("Херши", AHL), Мирко Мюллер ("Нью-Джерси", Дэйв Саттер ("Цюрих"), Михаэль Фора ("Амбри-Пиотта");
форварды — Крис Балтисбергер, Рето Шаппи (оба — "Цюрих"), Тристан Шервей, Симон Мозер, Гаэтан Хаас (все — "Берн"), Грегори Хофманн ("Лугано"), Свен Андригетто ("Колорадо"), Дамьен Риат ("Женева-Серветт"), Джоэл Вермин ("Лозанна"), Нико Нидеррайтер ("Миннесота"), Ной Род ("Сан-Хосе", AHL), Энцо Корви, Самуэль Вальсер (оба — "Давос").
Турнир пройдет с 4 по 20 мая в Дании.
Советский спорт: последние новости
Андрей Аршавин: Конец моей карьеры близок Кокорин – Дзюбе: Твое попадание на чемпионат мира под большим вопросом ФИФА выделит африканским сборным по два миллиона евро на бонусы игрокам за чемпионат мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Конец карьеры уже близко»2
Кокорин пошутил над Дзюбой7
Вандалы изуродовали лицо Боярского50
Кто дебютирует за сборную России на ЧМ
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»305
Видео
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
04:11
Смена караула: Жуков уходит из Олимпийского комитета
Зимние виды спорта Статьи
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
03:50
Аривидерчи, мистер: Манчини уходит
Футбол Статьи
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
00:38
Шарапова выложила фото из бара
Теннис
00:55
Болельщики «Барселоны» отметили триумф команды
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение