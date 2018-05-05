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Сборная Дании по хоккею вырвала победу у Германии
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Сборная Дании по хоккею вырвала победу у Германии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: www.gazeta.ru
Сборная Дании по хоккею взяла верх над командой Германии в первом матче чемпионата мира в Дании. Встреча завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу датчан, сообщает "Советский спорт".
В основное время матча в составе немецкой команды шайбы забросили Леон Драйзайтль и Ясин Эхлиз.
У датчан авторами голом стали Йеспер Йенсен и Фредерик Сторм. Победу своей национальной сборной принес Франс Нильсен, нанесший точный удар в серии буллитов.
ЧМ-2018
Германия — Дания — 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)
0:1 — Йенсен (Йенсен, Нильсен) — 28:44 (5x4),
1:1 — Драйзайтль (Эхлиз) — 32:12 (5x5),
1:2 — Сторм (Хардт, Ларсен) — 35:17 (5x4),
2:2 — Эхлиз (Драйзайтль, Мюллер) — 50:43,
2:3 — Нильсен — 65:00 (ПБ)
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