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Михайлов: сборная понравилась по настрою
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Михайлов: сборная понравилась по настрою и самоотдаче, желаю и дальше так играть 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру сборной России в стартовом матче ЧМ-2018 с командой Франции (7:0).
«Хорошо выглядели, играли комбинационно, в завершении были остры. Звено Дацюка смотрелось очень хорошо. Мне вообще команда понравилась по настрою и отдаче, сыграли очень хорошо. Желаю ей и дальше так выступать.
Противник был слабее. Второй период у нас выпал, и это естественно. Французы немножко прибавили, а наши сбросили. Но потом всё встало на свои места. Это естественный процесс, и не надо этого бояться. Чем сильнее будет противник, тем больше будет ответственность со стороны каждого игрока», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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