Сборная Латвии вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная Латвии одержала победу над командой Дании в матче 7-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу латвийских хоккеистов. В составе победителей единственную шайбу забросил Андрис Джериньш

Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин отразил все 19 бросков по своим воротам.

Латвийцы заняли четвертое место в группе B и в четвертьфинале мирового первенства встретятся с командой Швеции.

Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа BДания — Латвия — 1:0 (0:1, 0:0, 0:0) 1:0 — Джериньш (Индрашис) — 09:14