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Сборная Латвии вышла в плей-офф чемпионата мира
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Сборная Латвии вышла в плей-офф чемпионата мира 

Газета.Ru 53 минуты назад
Фото: Reuters
Сборная Латвии одержала победу над командой Дании в матче 7-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу латвийских хоккеистов. В составе победителей единственную шайбу забросил Андрис Джериньш.
Голкипер сборной Латвии Элвис Мерзликин отразил все 19 бросков по своим воротам.
Латвийцы заняли четвертое место в группе B и в четвертьфинале мирового первенства встретятся с командой Швеции.
Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа BДания — Латвия — 1:0 (0:1, 0:0, 0:0) 1:0 — Джериньш (Индрашис) — 09:14
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