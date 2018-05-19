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Фазель: cборная России провела отличный сезон
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Фазель: cборная России по хоккею провела отличный сезон 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Сборная России по хоккею, несмотря на поражение в четвертьфинале чемпионата мира, провела отличный сезон. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Россияне стали олимпийскими чемпионами в Пхёнчхане. На чемпионате мира в Дании сборная России в 1/4 финала уступила команде Канады в овертайме со счетом 4:5.
"Вы должны гордиться — российская сборная провела отличный сезон. Да, она устала: трудный сезон в Континентальной хоккейной лиге, давление на Олимпиаде. Нужно также обсудить игру голкиперов — они очень важны в команде", — сказал он.
Победный гол канадцы в 1/4 финала чемпионата мира забили в большинстве после удаления у россиян Кирилла Капризова. Фазель с 1972 по 1982 год был арбитром, а позднее — председателем комитета арбитров в Швейцарии.
"Им [россиянам] не повезло, что они попали на сборную Канаду в четвертьфинале, но это спорт. Я полностью не согласен, что судейство в финале было плохим, хотя можно обсуждать тот эпизод с Капризовым. Если вы посмотрите повтор, то нарушение было. Поймите, у нас нет различных правил для основного времени и овертайма — они едины", — отметил он.
Чемпионат мира в Дании завершится 20 мая. В финале сыграют победители матчей Швеция — США и Канада — Швейцария.
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