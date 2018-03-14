Украина запретила спортсменам выступать в РФ

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Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: AP Photo/Lee Jin-man
Министр спорта Украины Игорь Жданов подписал указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, проходящих на территории России. Об этом Жданов сообщил на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что сборная Украины бойкотирует этап Кубка мира по биатлону в Тюмени.
"Я подписал новый указ, согласно которому украинские спортсмены не будут участвовать в любых соревнованиях на территории России", — написал Жданов.
В тексте документа, который опубликовал Жданов, говорится о запрете на участие в стартах и проведении тренировочных сборов на территории России для всех членов национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.
В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу (14 июня — 15 июля) и этапа Кубка мира по биатлону (22-25 марта), пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля — 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также турниры в Москве под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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