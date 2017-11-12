«Это будет полный провал»: Родченков добивает Россию

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал в Международный олимпийский комитет (МОК) новые данные о массовом употреблении допинга в России. Если информация не будет принята во внимание, химик грозится опубликовать ее самостоятельно. Участник двух Олимпиад по двоеборью Алексей Баранников в интервью «Газете.Ru» объяснил подобное рвение «политическим заговором».

После пожизненного отстранения шестерых российских лыжников от Олимпийских игр и лишения нашей страны четырех медалей, завоеванных на Олимпиаде-2014 в Сочи, ситуация продолжает накаляться.

По информации Daily Mail, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который является главным осведомителем Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о массовом употреблении допинга в России, передал расследованию новые данные, на основании которых отечественная сборная может быть полностью отстранена от зимних Игр в Пхенчхане-2018.

Свежую порцию доказательств получили две комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда и Самюэля Шмида, задачей которых является перепроверка данных независимого эксперта WADA Ричарда Макларена , сделавшего два доклада о допинге в России на основе слов Родченкова.

В частности, комиссия Освальда занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, полученных во время Игр в Сочи, а группа Шмида пытается выяснить, действительно ли в нашей стране существовала государственная система поддержки допинга.

На данный момент неизвестно, какие именно данные передал Родченков этим комиссиям, однако беглый химик уже заявил, что, если Освальд и Шмид не придадут этой информации «должного значения», он самостоятельно обнародует ее,

Изначально предполагалось, что комиссии получат новый компромат на сборную России 6 ноября, однако 27 октября группа Освальда неожиданно потребовала у Родченкова прислать данные немедленно, в противном случае угрожая не принять их во внимание.

Возможно, такая спешка объяснялась тем, что уже 16 ноября в Сеуле состоится заседание совета учредителей WADA, на котором будет обсуждаться вопрос восстановления членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в международной организации. Для принятия взвешенного решения по этому вопросу Освальду было необходимо больше времени, чтобы изучить вновь полученные доказательства Родченкова.

Бывший глава Московской лаборатории работал всю ночь вместе со своими юристами и передал все документы в МОК утром 28 октября.

Что касается комиссии Освальда, то она провела с Родченковым долгий телефонный разговор, после чего также запросила данные в письменном виде. Как на ход расследования повлияет свежая информация бежавшего в США химика, можно будет понять уже на ближайшем заседании совета учредителей WADA, куда получили приглашение президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и министр спорта России Павел Колобков

«WADA по-прежнему твердо уверено в результатах расследования независимой комиссии под руководством Макларена, — приводит ТАСС слова президента Всемирного антидопингового агентства Крэйга Риди. — Эти новые данные помогут усилить наше требование к российским властям о публичном согласии с результатами расследования. В таком случае мы все сможем двигаться вперед в вопросе восстановления общественного доверия к российскому спорту». в распоряжение МОК поступила целая база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории за период с января 2012 года по август 2015-го.

Результаты анализа полученных допинг-проб также будут представлены вниманию учредителей WADA в Сеуле. Однако кажется, что сотрудники Всемирного агентства уже заранее решили, что будут требовать у российской стороны признания в том, что в нашей стране существовала государственная система поддержки допинга.

Так, генеральный директор WADA Оливье Ниггли уже заявил, что отказ признать этот факт помешает отечественным атлетам принять участие в Играх в Пхенчхане.

«Если Россия останется несоответствующей антидопинговому кодексу WADA, то это станет одним из препятствий, стоящих на пути участия российских спортсменов на Олимпиаде в Пхенчхане.

Страны и федерации должны соответствовать кодексу WADA для участия в Играх, но окончательное решение принимает Международный олимпийский комитет.

Честно говоря, я не понимаю, почему бы не принять то, что произошло, и двигаться в лучшее будущее. Они проделали большой объем работы, у них осталась лишь проблема с последней частью», — заявил чиновник, под «последней частью» подразумевая признание в том, что вся страна, включая министра спорта, была замешана в допинговом скандале.

И все это происходит на фоне заявлений Следственного комитета России о том, что ему удалось опровергнуть все выводы из двух докладов Макларена, а значит, и слова Родченкова.

«Следователями допрошено более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России, проживающих на всей территории Российской Федерации, сотрудников Всероссийских спортивных федераций, Центра спортивной подготовки сборных команд России, РУСАДА и Антидопингового центра.

Но ни один из них не подтвердил существования некой допинговой программы», — гласит сообщение на официальном сайте СК.

«Дело семи хоккеисток, выступавших на Играх в Сочи в составе сборной России, будет рассмотрено 22 ноября», — сообщает Федерация хоккея России. Совсем скоро МОК проведет слушания по делам бобслеистов, скелетонистов, биатлонистов и женской сборной России по хоккею.

Многократный чемпион России по лыжному двоеборью и участник двух Олимпиад Алексей Баранников в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему Родченков с таким старанием предоставляет WADA доказательство за доказательством, а также поделился своим мнением о том, стоит ли России идти на поводу у WADA.

— В СМИ появилась информация о том, что Родченков передал в МОК новые данные о допинге в России, и если они не будут приняты во внимание, он собирается опубликовать их самостоятельно. Как вы думаете, для чего проявлять такое рвение?

— Мое мнение таково: это политическая, проплаченная тема. По-другому быть не может. Ни на одного из наших лыжников нет стопроцентных доказательств, что они все на допинге.

Это политический заговор, который оплачивается кем-то. Те люди, которые очень активничают в этом вопросе, получают от кого-то деньги и указания. Ради чего еще может быть такое рвение против логики?

Ведь без доказательств лишать атлетов спортивной жизни — это нонсенс. Если бы было четкое решение: нашли в крови вот такой препарат, и поэтому атлет дисквалифицирован, — это одно дело. А если «Мы предполагаем, что, может быть, у всей России допинг», — это бред полный.

— МОК грозится не пустить сборную России на Олимпиаду, если мы не признаем выводов из доклада Макларена…

— Для спортсменов не поехать на Олимпиаду — это катастрофа. Если бы в моей ситуации такое произошло, я бы под любым флагом поехал. В 1992 году наши же выступали в Барселоне под флагом с олимпийскими кольцами. Сейчас может быть похожая ситуация. Однако идти на поводу у WADA — абсолютно неправильно.

Раньше были слухи о том, что России разрешат приехать на Олимпиаду, но запретят посетить церемонию открытия. Теперь говорят, что пустят на Игры, если мы признаем, что вся страна замешана в допинге. Все эти требования очень противоречивы. Если мы поддадимся, это будет полный провал.