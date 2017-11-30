«Любое решение МОК будет болезненным для России»

Прославленный советский и российский хоккеист, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по делам физкультуры и спорта Вячеслав Фетисов в интервью «Газете.Ru» выразил надежду, что олимпийская сборная России будет допущена к Играм в Пхенчхане, а также отметил, что в современном мире Олимпийские игры потеряли свои изначальные идеалы.

— Ряд организаций, требующих отстранения отечественной сборной от Олимпиады-2018, ждет от российских властей признания вмешательства в допинговые махинации. Какова позиция России по данному вопросу на данный момент и не изменится ли она в будущем?

— Отвечать на подобное должны прежде всего те люди, которые проводят политику в области спорта. Хотя, конечно, нас это волнует — людям, отдавшим всю жизнь спорту, да и простым болельщикам даже в кошмарном сне не могло присниться, что выдающаяся, в плане продвижения спорта страна, может не поехать на Олимпийские игры.

— Существует вероятность, что «чистых» российских спортсменов допустят до Игр-2018, но выступать им в Пхенчхане придется под нейтральным флагом. Если все действительно так обернется, стоит ли россиянам ехать в Южную Корею или же нужно полностью бойкотировать соревнования?

— Мы оказались в сложной ситуации, и решение здесь в любом случае будет болезненным. Конечно, здесь нельзя забывать, что для кого-то из спортсменов эта Олимпиада может стать единственной в жизни, а идет он к ней с самого детства. С другой стороны, необходимо учитывать и последствия выступлений под нейтральным флагом.

К тому же у нас уже есть печальный опыт Олимпийских игр 1980-го и 1984 годов — могу сказать точно, что для спортсменов, которые тогда имели шанс показать себя, но в итоге пропустили старты по не зависящим от них причинам, это стало трагедией.

И конечно же, никакие альтернативные игры не могут заменить участие и победу на Олимпиаде.

— Владимир Путин связывает нынешнее положение с попытками дестабилизировать ситуацию в стране в преддверии президентских выборов. Как вы думаете, присутствует в этом вопросе политический аспект или же события происходят в несколько другой плоскости?

— Мне кажется, здесь и то, и другое. К слову, и сам президент подтвердил, что проблемы с допингом есть, но давление, безусловно, колоссальное. Думаю, сейчас как раз тот момент, когда Международный олимпийский комитет (МОК) может доказать, что является независимой организацией, на которую не должно оказываться никакого давления.

Так ведь и было изначально — Олимпиады в свое время были созданы для объединения мира, даже войны на время соревнований когда-то прекращались.

Остается лишь надеяться, что без фактуры и каких-то конкретных фактов решения приниматься не будут.

— В последнее время в западной прессе стали частыми публикации на уровне слухов о будущих жестких санкциях в отношении сборной России. Как вам кажется, с какой целью иностранные издания делают это?

— Наверное, люди на этом бизнес делают. И опять же, повторюсь, — решение, которое будет принято, должно стать судьбоносным, и все эти возможные жесткие санкции, конечно, бездоказательно приниматься не должны.

МОК обязан понимать, что это долгий процесс, а у нас есть возможность защищать свой имидж, свои интересы. И, мягко говоря, неправильно принимать историческое решение, основываясь лишь на чьих-то словах.

Также нельзя забывать, что сейчас у нас достаточно организаций, которые взаимодействуют с международными структурами, принимающими решения. У них, вероятно, есть основная фактура, и от того, сколь умело они используют свое положение, будет во многом зависеть будущее сборной.

— Расскажите о свое визите в США. Что вы уже успели сделать?

— На днях я в Вашингтоне встречался с президентом Специальной Олимпиады Тимоти Шрайвером, и он подтвердил, что проведение соревнований в России в 2023 году вполне реально. Нужно лишь подать заявку и ждать решения. В свое время Тимоти приезжал в Москву, выступал в Госдуме, и в итоге у него подобное предложение родилось.

Было очень приятно получить поддержку от члена одной из самых влиятельных семей мировой политики за последние 100 лет в это непростое время — когда наступает Хайо Зеппельт и вся остальная братия.

Теперь для участия в этом конкурсе нужно оперативно реагировать — времени не так много. Но Россия подает заявку на проведение этих соревнований.

— В ходе вашей поездки в США вы в том числе выступали в Гарварде перед студентами. Ощущали то негативное отношение к российскому спорту и стране в целом, которое зачастую прослеживается в прессе?

— Я стараюсь не смотреть телевизор, а в общении с людьми такого не замечаю особо.

Иногда, услышав акцент, спрашивают, откуда я. Отвечаю, что из России. И никаких проблем с этим нет.

— Не кажется ли вам, что в российских СМИ с излишней паникой освещается допинговый скандал — ведь едва ли не все пишут про отстранение сборной от Олимпиады как о почти свершившемся факте?

— Паникуют тогда, когда не понимают.

Мне кажется, что те люди, которые отвечают за это, должны объяснять ситуацию правильным языком, и тогда, наверное, не было бы никакой паники, всех этих рассуждений и прочего.

Просто нужно понимать, что времени не так много. Но насколько я знаю, работа ведется.

— КХЛ намеревается не отпускать легионеров, играющих в клубах Лиги, на Олимпиаду, если российская сборная не поедет в Корею. Насколько симметричен ответ КХЛ в сложившейся ситуации?

— Профессиональная лига принимает решения, которые она считает правильными. Если проводить аналогию до конца, то НХЛ приняла решение, исходя из коммерческого интереса к Олимпиаде и в соответствии с возникающими рисками.

В случае неучастия российской хоккейной сборной в олимпийском турнире, какой смысл прерывать свой чемпионат?

— С нашими хоккеистами в НХЛ уже вопрос закрыт? Никаких надежд, на какие-то исключения нет?

— Это нереально. В НХЛ есть такое положение, что без разрешения Лиги хоккеист не имеет права принимать участие в международных соревнованиях. Даже если кто-то решит в личном порядке собрать баулы и полететь в Пхенчхан, то уже там ему скажут, что есть договоренности с международной федерацией, что без разрешения Лиги никто не в праве играть.

Поэтому исключений быть не может. Жаль, что НХЛ приняла такое решение. Это серьезно обедняет хоккейный турнир.

Последние Олимпиады нас приучили к участию сильнейших. Замешана ли в этом политика, не знаю, но то, что там большие коммерческие интересы — это точно. Лига несет серьезные затраты, везет игроков, покрывает часть расходов. Так что своя правда есть и со стороны МОК, и со стороны НХЛ.

— Отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде повышает шансы сборной России выиграть золото?

— Можно сказать, что шансы повышаются, но у нас есть разный опыт выступлений на Олимпиадах. Можно вспомнить 1980 год, когда мы не имели права проигрывать американской студенческой команде.

Так что я могу сказать, что шансы повышаются у всех команд.

Канадцы последнее десятилетие доминируют, и европейские федерации обрадовались этому решению НХЛ. Поэтому не только мы получаем выгоду.

— В последние годы не появляется новых российских звезд в НХЛ, и мы слышим только уже хорошо знакомые имена. Почему не появляются новые фамилии? Может ли это быть связано с положением в юниорском и молодежном хоккее?

— В юниорском и детском хоккее у нас проблем хватает, и мы о них постоянно говорим. Если коротко, то это и современные методики, и уровень тренеров, работающих с детьми. При том потенциале, который был заложен в последнее время, включая государственную программу, открытие большого количества катков, надеюсь, что со временем мы разработаем свои методики, поднимем статус тренеров и через систему внутренних соревнований будет отбирать сильнейших. Потенциал действительно большой, но есть, над чем работать.

— Поддерживаете ли вы движение Александра Овечкина Putin Team, которое набирает популярность и к нему присоединяются многие известные спортсмены?

— Он молодец. Мы же видим, что это вызывает интерес среди людей. Он сделал это от чистого сердца, и хорошо, что люди об этом говорят.

Я думаю, что он объявит в дальнейшем свой план и построит свою команду. Саша знаком с президентом уже давно и таким способом выражает свое уважение.

— Россия готовится принять у себя чемпионат мира по футболу уже в следующем году. После товарищеского матча со сборной Аргентины на реконструированных «Лужниках» возникли большие организационные проблемы при выходе болельщиков со стадиона. С чем это может быть связано, тем более, что на Кубке конфедераций подобных случаев не было?

— Хотелось бы, чтобы это была самая плохая спортивная новость в последнее время. Я думаю, что такие вещи легко исправимы.

Давно у нас в Москве не собирались люди в таком количестве, и я думаю, что по этой причине возникли какие-то неожиданные моменты.

Так что, здесь паниковать не стоит — в этом нет смысла. Я понимаю, что этот эпизод возмутил людей, но зато у нас есть возможность в дальнейшем избежать подобных моментов. Все будет нормально.

— Наша сборная показывает не лучшие результаты на международной арене. Не кажется ли вам, что наше футбольное руководство больше озабочено организацией чемпионата мира, а не результатами национальной команды?

РФС постоянно обсуждает эти проблемы. Это, конечно, связано с организацией процессов, прежде всего подготовки футболистов по спортивному принципу.

Это происходит и в не совсем футбольных странах, которые вдруг на чемпионате мира выступают очень хорошо. Это удивляет людей, но на самом деле надо не удивляться, а проанализировать, откуда у них появился успех.

А на это много причин: организация, современные методики, системы внутренних соревнований, которые выявляют по-настоящему сильнейших, а не каких-то блатных.

Но сейчас об этом говорить смысла мало — до чемпионата мира осталось полгода, и разговор надо переводить в плоскость нашей нынешней команды. Насколько ее можно мотивировать и подготовить, чтобы они не разочаровали болельщиков. Если они будут бороться и отдаваться полностью борьбе, то смогут компенсировать какие-то недостатки, связанные с нехваткой мастерства. Будем надеяться и болеть.

Если бы чемпионат мира проводился в другом месте, то не было бы столько разговоров.

Потрачены колоссальные средства, часть которых появилась из карманов налогоплательщиков. Конечно, люди хотят видеть результат подготовки и организации.

А любая страна-хозяйка рассчитывает и на качественную организацию, и на успешное выступление своей сборной.