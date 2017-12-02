«Я ужасный человек и продажная душа»

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, ныне осведомитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в серии разговоров с неизвестным собеседником заявил, что намерен уничтожить российский олимпийский спорт, признался, что пытался покончить с собой, а также рассказал, что был пациентом психиатрической клиники.

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и действующий информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков провел несколько откровенных разговоров с неизвестным собеседником по видеомессенджеру. Запись бесед поступила в распоряжение телеканала НТВ . На видео 59-летний Родченков не скрывал намерений «уничтожить российский олимпийский спорт», а также поделился, что получил квартиру и автомобиль в рамках программы защиты свидетелей.

«Верно пишет зарубежная пресса, что я ужасный человек и продажная душа. Так как события все идут более или менее в нужном направлении, то цена моя растет, несмотря на то, что мой бюджет пришел в истощение», — признается беглый специалист. По данным телеканала, Родченков начал испытывать финансовые трудности и признается в том, что проживание в Лос-Анджелес не дает ему достаточно комфорта.

Заметно, что видеозаписи Родченкова сделаны с ощутимым перерывом. Кадры, на которых он рассказывает о прекрасной жизни и финансовой уверенности, выглядят светлее. На них беглый химик не скрывает своего удовольствия, а на заднем фоне видна далеко не дешевая кухонная мебель.

«Я недавно исполнил свою мечту — сходил в корейскую баню.

Я не знаю, в Москве есть такая? 25 долларов со скидкой — и там обалденно!», — восхищается свидетель обвинения.

Более поздняя запись уже более приглушенная, а камера поставлена так, что заднего плана вообще не видно.

«Зараза, уронила! Мимо такая толстая негритянка прошла, уронила мусор с собачьими отходами… Что за страна? Я понимаю, почему все американцы — «голубые». Тут поневоле станешь таким, — сокрушается Родченков. А в следующем отрывке говорит, что начал употреблять много алкоголя.

—Запил, просто мозги выносит. Что бы мне еще приготовить? А то скоро на работу еще идти».

«Самое интересное, когда я лежал в психушке, — прекрасное, кстати, место для общего развития — кухня закрывалась в шесть часов. Естественно в девять вечера, через три часа, все ужасно хотят жрать, а до отбоя еще целый час. И вот все начинают шуршать и доставать из всяких там закромов-уголков доширак», — с видимой теплотой вспоминает те времена Родченков. Он также открыто признал, что был пациентом психиатрической больницы, и поделился своим опытом пребывания в заведении.

«Я сделаю так, что у тебя из 20 тыс. проб будет одна положительная. И я сделаю так, что у меня будет 100 проб, и я уничтожу весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет». Самыми громкими словами, произнесенными Родченковым, стали высказывания о том, что он может уничтожить весь российский спорт:

«Я уличная собака. Я со спортсменами по локоть в моче. Они сидят на подоконниках и на меня тявкают: гав-гав», — выразился Родченков. Наиболее туманным и не поддающимся объяснениям стало его высказывание об отношениях со спортсменами.

Еще в 2012 году случился первый неприятный для специалиста эпизод — его сестра Марина была осуждена за сбыт препаратов, которые используются в качестве допинга. Но тогда не смогли установить, у кого она приобрела эти вещества. В ту пору глава Московской антидопинговой лаборатории попытался покончить с собой.

В 2013 году английская Daily Mail заявила, что Московская лаборатория занималась допинговыми фальсификациями. Тогда поднимался вопрос об увольнении Родченкова.

«Когда один козел сказал, что будем менять директора лаборатории, он меня терпеть не мог», — говорит химик.

Однако его выручили достаточно близкие отношения с тогдашним министром спорта Виталием Мутко

«С Мутко мы расстались добродушно. Потому что, если бы Мутко, зараза такая, меня бы уволил, он был бы обязан по моему контракту выплатить мне четыре моих зарплаты. А так как в Минспорте у меня была самая высокая зарплата, то я на этом потерял 2,5 миллиона рублей. У меня официальная была зарплата 600 тыс. в месяц», — утверждает информатор WADA. Позднее, когда Родченков все-таки потерял свою должность, он утверждает, что мог бы получить больше денег после ухода из Минспорта

Родченков переехал в США в январе 2016 года, где пошел на сделку с WADA и начал давать показания против российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи.

Показания Родченкова стали ключевыми в докладе комиссии Ричарда Макларена для WADA о допинге в российском спорте, одним из выводов которого стало наличие в России государственной системы поддержки допинга. После этого началась кампания по лишению российских олимпийцев медалей Олимпиады в Сочи.

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории проживает в США по программе защиты свидетелей и продолжает давать показания WADA. Кроме того, Родченков периодически дает интервью The New York Times , недавно опубликовавшему отрывки из его олимпийских дневников.

Российская сторона не признает выводы доклада комиссии Макларена о «государственной поддержке допинг-системы» и считает, что у международных организаций нет достаточных доказательств вины россиян.

Многие российские чиновники и спортивные функционеры связывают жесткую реакцию МОК в отношении отечественных спортсменов с политической ситуацией в мире.