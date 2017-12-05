Обязали хранить молчание. Когда Россия узнает решение МОК

Тревожное ожидание: когда Россия узнает решение МОК

Во вторник, 5 декабря, в 21.30 по московскому времени МОК объявит решение по поводу участия сборной России в Олимпийских играх — 2018. Заседание комитета в Лозанне началось еще днем, и на нем присутствует российская делегация. Ее уже ознакомили с решением, но до означенного часа главу ОКР Александра Жукова обязали хранить молчание.

5 декабря в швейцарской Лозанне Международный олимпийский комитет решит судьбу сборной России и объявит решение о допуске нашей национальной команды на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане в феврале 2018 года.

МОК разбирает итоги работы комиссий Дениса Освальда Самуэля Шмида , изучавших манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и возможное наличие государственной системы поддержки допинга в стране.

Основанием для работы данных комиссий стал доклад канадского профессора Ричарда Макларена , использовавшего сеть информаторов во главе с бывшим главной Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, уехавшим из России и ныне проживающим в США под программой по защите свидетелей.

Именно Макларен первым объявил о том, что в России якобы существовала централизованная государственная система поддержки допинга, работавшая под фактическим руководством на тот момент министра спорта, а ныне вице-премьера правительства страны и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко

Тот доклад запустил целый ряд процессов против российских спортсменов, что привело к дисквалификации сборной по легкой атлетике, не сумевшей выступить на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, а также лишению аккредитации Паралимпийского комитета России (ПКР).

ПКР до сих пор не восстановлен в своих правах, а значит, российские паралимпийцы вслед за бразильской Паралимпиадой уже точно пропустят Паралимпийские игры в Корее.

На сегодняшнем заседании, стартовавшем в 15.30 по московскому времени, с докладами выступают и Освальд, и Шмид.

Впрочем, работа Освальда уже привела к тому, что Россия потеряла уже 11 медалей Сочинской Олимпиады и первое место в неофициальном медальном зачете.

Из Лозанны уже сейчас приходят тревожные вести, которые, правда, невозможно трактовать однозначно.

Так, российскую делегацию заставили сдать мобильные телефоны после получения доклада Дениса Освальда. Таким образом, на данный момент информации о том, какие итоговые выводы сделала эта комиссия, нет.

При этом нужно отметить, что сдача средств связи для подобных заседаний у МОК вполне обыденная практика — мобильные телефоны, например, сдают и члены исполкома организации.

Всего в исполком МОК входят 14 человек, которые и должны принять итоговое решение в отношении России.

Существует фактически три основных возможных варианта: Россию допустят на Олимпиаду под своим флагом, Россию не допустят в Пхенчхан вовсе или же допустят с ограничениями, главным из которых, вероятно, станет выступление без национальной символики (флага, гимна, цветов).

Уже после начала заседания на портале insidethegames.biz появилась информция, что президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) и один из членов исполкома МОК Жан-Франко Каспер является одним из немногих противников решения отстранить Россию от Олимпиады.

«Сегодня на заседании присутствуют все 14 членов Исполнительного совета МОК. Председателем группы является президент МОК Томас Бах, а также два швейцарских чиновника Денис Освальд, председатель Дисциплинарной комиссии МОК, изучающий допинговые показания против отдельных российских спортсменов, а также президент Международной федерации лыжников Джан-Франко Каспер, — говорится в сообщении портала. — Каспер считается одним из немногих членов Исполнительного совета МОК, который выступает против запрета выступления сборной России на Олимпийских играх-2018, предпочитая другое наказание. Российскую делегацию возглавляет президент Олимпийского комитета России и член МОК Александр Жуков. Среди других присутствующих — почетный член МОК Виталий Смирнов, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии России, и Александра Бриллиантова, руководитель юридического отдела ОКР. Евгения Медведева, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, также будет здесь, чтобы сделать заявление МОК от российских спортсменов, чтобы они могли соревноваться под своим собственным флагом на Играх 2018 года. Делегация России получит отчет комиссии Шмида за 20 минут до того, как они представят свое дело на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) сегодня. В докладе будут опубликованы результаты 15-месячного исследования, проведенного МОК, о том, кто в России виноват в программе допинга и подмены проб».

Специально для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал юрист Тимур Хутов , считающий, что шансы национальной команды не выступить в Пхенчхане достаточно велики.

«Вероятность того, что Россию не допустят до зимней Олимпиады в 2018 году, достаточно велика.

Если такое решение будет принято, спортсменам дадут возможность участвовать под нейтральным флагом — такие выступления в истории спорта встречались нередко, — отметил юрист.

Что касается отношения властей России к такому участию, то оно не должно играть роли, поскольку реальных инструментов для запрета у чиновников нет. С другой стороны, спортсмены могут столкнуться в будущем с негативными последствиями, если пойдут против решения спортивного руководства.

Скорее всего, до такого не дойдет, и либо спортсмены будут допущены, либо примут участие под нейтральным флагом».

Напомним, ранее президент страны Владимир Путин заявил, что участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом для России неприемлемо.

Ожидается, что в случае недопуска сборной в Пхенчхан под своей символикой Россия откажется отправлять команду в Корею под нейтральным флагом.