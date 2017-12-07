«Готов уйти в отставку в любой момент»

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост в любой момент, «если кому-то это пойдет на пользу». Также он отметил, что его гораздо больше волнуют проблемы спортсменов, чем свои собственные.

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко заявил, что готов покинуть свой пост в любой момент.

«Давайте не будем сейчас этот вопрос об отставке поднимать. Есть кому эти решения принимать. Вы знаете меня сто лет, я в любой момент, если это кому-то на пользу будет или нужно, готов уйти в отставку», — передает слова чиновника ТАСС.

Также вице-премьер прокомментировал свое пожизненное отстранение от Олимпийских игр, наложенное Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Это все вторичный вопрос, не обо мне речь сейчас — о спортсменах. Есть у меня своя собственная оценка всего этого… Еще раз, сейчас главное — ребята, спортсмены. Считаю, что я с этой командой готовился к Играм, каждого из ребят знаю, доверяю, и их проблемы меня волнуют куда больше, чем мое отстранение от Олимпийских игр», — сказал Мутко в комментарии «Р-Спорту».

По словам функционера, отстраненные спортсмены будут подавать заявления в суды, в том числе и гражданские.

«Те спортсмены, которые отстранены комиссией Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, — мы их считаем абсолютно незаконно отстраненными, поддерживаем и будем поддерживать. Сейчас они в CAS идут, и если CAS откажет, то сразу в Гражданский суд пойдут. То есть все получат юридическую, организационную, моральную и материальную поддержку», — отметил вице-премьер.

5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Россияне смогут выступать на Играх под наименованием Olympic Athlete from Russia (OAR), то есть «Олимпийцы из России», и только под нейтральным флагом. На церемониях награждения российских спортсменов будут использованы символы МОК.

Претендовать на поездку в Южную Корею дозволено тем спортсменам, которые прошли квалификацию на соревнования, не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил, а также прошли допинг-тестирование, рекомендованное рабочей группой.

Экс-министра спорта России Виталия Мутко и его бывшего заместителя Юрия Нагорных , которых независимое следствие МОК признало ответственными за махинации с допинг-пробами, пожизненно отлучили от олимпийского движения.

Кроме того, Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен аккредитации, его президент Александр Жуков — членства в МОК, а тогдашний (в 2014 году) глава оргкомитета, ныне шеф Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко отстранен от любого участия в олимпийской деятельности.

Россия также должна покрыть ITA расходы на проведение расследования в размере $15 млн Президент МОК Томас Бах отметил, что решение о наказании для России было вынесено в результате процедуры поиска консенсуса.

«Олимпийский бойкот еще никогда ничего не добился, — подчеркнул функционер. — Не вижу причин для того, чтобы не позволить «чистым» российским спортсменам участвовать. Важно показать, что в России есть «чистые» спортсмены. Я сам в прошлом спортсмен, и мне жаль всех свободных от допинга коллег-россиян, которые пострадали из-за этих манипуляций».

На итоговой пресс-конференции выступил и независимый эксперт Самуэль Шмид , чья комиссия расследовала организацию допинговой системы в России.

«Мы никогда не сталкивались с манипуляциями подобного уровня, — подчеркнул он. — Олимпийскому движению был нанесен колоссальный урон».

На следующий день после заседания МОК, 6 декабря, Владимир Путин поддержал российских спортсменов, которые решат поехать на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане — 2018 под нейтральным флагом. Глава государства заявил, что правительство не будет чинить таким атлетам никаких препятствий.

«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх-2018, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что знает многих спортсменов лично и отлично понимает, какое значение для них имеет грядущая Олимпиада в Южной Корее:

«Атлеты на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию».

При этом президент отметил, что «нужно все-таки внимательно ознакомиться на бумаге с теми решениями, которые есть, знать их в деталях», а также добавил, что окончательное решение по участию россиян в Играх в качестве нейтральных спортсменов должно принять Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР), которое состоится 12 декабря 2017 года.