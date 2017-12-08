США могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018

Белый дом пока не принял решение по участию спортсменов США в Олимпиаде-2018

Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что окончательное решение об участии сборной США в Олимпиаде-2018 в Южной Корее еще не принято. Администрация президента США хочет убедиться в защищенности звездно-полосатых спортсменов в свете политической ситуации с соседней КНДР.

"Официальное решение об этом не принято. Мы будем держать вас в курсе. В конечном счете, президент взвесит все «за» и «против» и учтет мнения заинтересованных сторон", — цитирует Сандерс издание

Sports Illustrated

В среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также отметила, что вопрос участия американцев в Играх остается открытым и будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. Сандерс попросили прокомментировать это заявление.

По словам пресс-секретаря, власти США определяться с выбором ближе к началу Олимпиады, которая стартует 9 февраля.

"США с нетерпением ждут участия в зимней Олимпиаде в Корее. Защита американцев — наша приоритетная задача. Мы сотрудничаем с корейцами и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности", — написала Сандерс в Twitter

Тем временем в Национальном олимпийском комитете США отметили, что возможность бойкота Игр-2018 даже не обсуждалась. Там планируют отправить в Пхенчхан две полноценные делегации для участия в Олимпиаде и Паралимпиаде.

Пхенчхан, в котором должна пройти зимняя Олимпиада, находится в 80 километрах от границы с Северной Кореей.

Ранее делегация Франции

угрожала бойкотировать

Олимпийские игры, если спортсменам не смогут гарантировать безопасность во время соревнований. Опасения французов вызвал кризис на Корейском полуострове и ракетные испытания

КНДР.

Сомнения по поводу участия в Олимпийских играх 2018 года позднее выразили представители Австрии, а Россия и Китай выразили уверенность в безопасности своих делегаций.