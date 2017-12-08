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США могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018
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Белый дом пока не принял решение по участию спортсменов США в Олимпиаде-2018 

Newsru.com 8 декабря 2017
Фото: Reuters © Kim Hong-Ji
Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что окончательное решение об участии сборной США в Олимпиаде-2018 в Южной Корее еще не принято. Администрация президента США хочет убедиться в защищенности звездно-полосатых спортсменов в свете политической ситуации с соседней КНДР.
"Официальное решение об этом не принято. Мы будем держать вас в курсе. В конечном счете, президент взвесит все «за» и «против» и учтет мнения заинтересованных сторон", — цитирует Сандерс издание
Sports Illustrated
В среду постоянный представитель США при ООН Никки Хейли также отметила, что вопрос участия американцев в Играх остается открытым и будет зависеть от ситуации на Корейском полуострове. Сандерс попросили прокомментировать это заявление.
По словам пресс-секретаря, власти США определяться с выбором ближе к началу Олимпиады, которая стартует 9 февраля.
"США с нетерпением ждут участия в зимней Олимпиаде в Корее. Защита американцев — наша приоритетная задача. Мы сотрудничаем с корейцами и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности", — написала Сандерс в  Twitter
Тем временем в Национальном олимпийском комитете США отметили, что возможность бойкота Игр-2018 даже не обсуждалась. Там планируют отправить в Пхенчхан две полноценные делегации для участия в Олимпиаде и Паралимпиаде.
Пхенчхан, в котором должна пройти зимняя Олимпиада, находится в 80 километрах от границы с Северной Кореей.
Ранее делегация Франции
угрожала бойкотировать
Олимпийские игры, если спортсменам не смогут гарантировать безопасность во время соревнований. Опасения французов вызвал кризис на Корейском полуострове и  ракетные испытания
КНДР.
Сомнения по поводу участия в Олимпийских играх 2018 года позднее выразили представители Австрии, а Россия и Китай выразили уверенность в безопасности своих делегаций.
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