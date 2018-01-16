Fancy Bears опубликовала новые обвинения в сторону WADA

Хакерская группировка Fancy Bears опубликовала открытое письмо бывшего почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена с обвинениями в адрес Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает RT.
В письме, выложенном на странице хакеров в твиттере, ныне покойный Вербругген обращается к президенту МОК Томасу Баху с просьбой обратить внимание на то, что WADA с момента своего основания использовалось не для борьбы с допингом, а сугубо в политических целях.
В этом же обращении, датированном октябрем 2016 года, он обвиняет экс-президента WADA Ричарда Паунда в использовании WADA для борьбы с МОК.
Ранее сообщалось, что WADA назвало хакерскую группу Fancy Bears преступной организацией.