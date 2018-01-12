Две скелетонистки из РФ выступят на ОИ-2018

Две скелетонистки из России получат право выступить на Олимпиаде-2018

Российский женский скелетон на Играх в Южной Корее будет представлен двумя спортсменками. Об этом свидетельствуют предварительные итоги олимпийской квалификации, продолжавшейся в течение двух последних сезонов и завершившейся в пятницу.

12 января этапом Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице завершается олимпийский квалификационный отбор в женском и мужском скелетоне, стартовавший 1 октября 2016 года. На Олимпиаде-2018 выступят 20 сильнейших скелетонисток мира (минимум одно место должно быть у хозяев соревнований). Спортсменки должны были за этот период выступить на пяти разных соревнованиях под эгидой Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) и на трех различных трассах, а также входить в топ-45 в рейтинге сезона-2017/18. В текущем сезоне скелетонистки должны были выступить минимум на трех турнирах IBSF и проехать на двух трассах.

Максимальным количеством скелетонисток (по три) на Играх в Пхёнхчане будут представлены сборные Германии и Канады. От Великобритании, США, России и Нидерландов выступят по две спортсменки.

14 января IBSF опубликует свой рейтинг, после чего оповестит Национальные олимпийские комитеты и национальные федерации по виду спорта о том, сколько олимпийских квот завоевали их спортсмены. 16 января Национальные олимпийские комитеты должны подтвердить, что собираются полностью использовать свои квоты на Играх-2018. В случае отказа той или иной страны использовать все положенные ей квоты, до 19 января IBSF произведет перераспределение невостребованных путевок.