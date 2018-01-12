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«Родченкова допросят без видеосвязи»
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Хайо Зеппельт: «Родченкова допросят без видеосвязи» 

Спорт-Экспресс 12 января 2018
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченков будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности.
Ранее сообщалось, что Родченков в рамках расследования дела о существовании государственной системы допинга в России будет удаленно участвовать в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по 42 апелляциям российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр.
"По последней информации, которую ARD получил от адвоката Григория Родченкова, он будет опрошен удаленно через перекрестный опрос. Однако видеоизображения в целях безопасности не будет", — написал Зеппельт в Твиттере.
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