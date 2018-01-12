Хайо Зеппельт: «Родченкова допросят без видеосвязи»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, снявший серию фильмов о допинге в России, сообщил, что дистанционный опрос бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченков будет проходить без видеотрансляции в целях безопасности.

Ранее сообщалось, что Родченков в рамках расследования дела о существовании государственной системы допинга в России будет удаленно участвовать в слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по 42 апелляциям российских спортсменов, которых МОК пожизненно отстранил от Олимпийских игр.