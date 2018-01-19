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«Униформа гопников»: форму олимпийцев РФ высмеяли в сети
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Новую олимпийскую форму россиян обсмеяли и сравнили с униформой гопников 

Lenta.ru 19 января 2018
В сети посмеялись над эскизами новой формы олимпийской сборной России, разработанной маркой спортивной одежды Zasport. Пользователям Twitter показалось, что костюмы без национальной символики напоминают одежду среднестатистических гопников. «Четкие пацанчики на районе. Семок и кепариков не хватает», — отметили они.
>> Почему серый: выбран цвет России на Олимпиаде
Некоторые принялись издеваться на эскизами костюмов, фантазируя, как будут вести себя российские спортсмены в новой форме на Олимпийских играх в Пхенчхане. «В ней они будут нейтрально стрелять сижки у спортсменов других стран», — предположил один из них.
«Пацаны по кайфу собрались шайбу погонять, пострелять да на на лыжах покататься», — поддержал его другой.
Третьи принялись публиковать тематические картинки, с юмором обыгрывая схожесть нарисованных спортсменов с образами российских гопников. «Достаточно гопично», — отметили пользователи.
Нашлись и те, кому категорически не понравились эскизы. Они назвали собирающихся выступать в ней спортсменов «оборванцами без рода и племени».
Ранее 18 января Zasport опубликовала в Instagram эскизы новой олимпийской формы. Одежда в красно-бело-серых тонах снабжена надписью OAR — Olympic Athlete from Russia («Спортсмен-олимпиец из России»). Как сообщается в комментариях бренда к рисункам, эскизы уже одобрены Международным олимпийским комитетом.
5 декабря МОК вынес решение о запрете сборной России участвовать в Олимпийских играх-2018. Выступить под олимпийским флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою непричастность к допинговым махинациям.
На форме россиян разрешено сочетание только двух цветов, отдельные элементы экипировки также не могут содержать триколор. Цветовая гамма должна быть темнее, чем на флаге России.
Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.
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