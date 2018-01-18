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Россия подготовила ответ на отстранение от Олимпиады
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РБК узнал о подготовке Россией санкций против Макларена 

Ведомости 18 января 2018
Проект «черного списка» лиц, причастных к отстранению России от Олимпиады-2018, подготовила временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух собеседников в верхней палате.
>> Россия готовит ответ на отстранение от Олимпиады
Всего в стартовую версию списка войдут более 20 человек. В их числе руководитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, глава независимой комиссии WADA по расследованию фактов российской допинговой системы Ричард Макларен, член его комиссии Ричард Янг, следователь Мартин Дюббей, а также спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в американские выборы-2016. Ранее о планах введения персональных санкций против чиновников WADA писали «Известия».
По данным РБК, сенаторы предложат применить к фигурантам списка персональные санкции после Олимпиады в Пхенчхане. Сначала список должен быть утвержден в Совете Федерации, затем сенаторы смогут обратиться в МВД с требованием ограничить въезд в Россию его фигурантов. Еще один собеседник РБК допустил применение расширенных санкций против иностранных чиновников.
«Все зависит от того, насколько они вовлечены в ситуацию с отстранением наших спортсменов», — пояснил он, отметив, что подобные решения будут приниматься «строго индивидуально».
Официально в Совете Федерации опровергают работу над «черным списком». Глава временной комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что подобный список они не разрабатывают. Он пояснил, что его комиссию интересуют люди, стоящие за работой WADA.
«Многие международные спортивные чиновники находятся под сильным давлением — психологическим, информационным, материальным, правовым в некоторых случаях. Это давление осуществляют известные нам лица и организации, они имеют отношение к спецслужбам и другим организациям, которые занимаются антироссийской деятельностью», — рассказал он.
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