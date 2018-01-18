Послать на 4 буквы. Лучший выход для России — на время Олимпиады стать СССР

И вот это реально будет унижением. Только не нас, а их.

Уступка патриотам

По итогам расследований профессора Макларена Олимпийский комитет России оказался дисквалифицирован. В итоге наши спортсмены выступят в Корее в статусе «Олимпийских спортсменов из России» и не могут использовать на своей форме любые символы российского государства. Вместо традиционных флага и герба на форме должны красоваться олимпийские кольца. Более того, отдельные детали одежды не должны складываться в триколор и должны быть одобрены МОК. Такое решение воспринимается многими россиянами как унижение. Сразу после оглашения решения МОК 70 процентов наших соотечественников вообще решили, что российские спортсмены не должны выступать на Олимпиаде при таких условиях.

Как избежать унижения и соблюсти все правила МОК? Есть для этого только один выход — использовать символы той империи, под знамёнами которой наши спортсмены выиграли семь из девяти Белых олимпиад (кроме Гренобля и Сараево) — флаг и герб СССР. Яркая бордовая форма советской эпохи стала бы украшением для наших спортсменов и бальзамом на душу патриотичных болельщиков. Какое же это унижение, если мы сможем выступать под символами великой страны, выигравшей почти все зимние Олимпиады.

Команда победителей

Кроме того, во многих странах эти символы ещё узнаваемы. К примеру, в Италии, где сейчас проходит этап Кубка мира по биатлону, прекрасно помнят сборную СССР по велосипедному спорту. Итальянцы читали четыре красивые буквы СССР на форме наших спортсменов как чи-чи-чи-пи. И даже сейчас, когда со времени развала большой страны прошло 26 лет, они ассоциируют Советский Союз с командой победителей.

Коварные азиаты

Для многих европейцев россияне ассоциируются с коварными азиатами, которые при любой возможности стремятся обмануть оппонента и навязать свою волю. В данной ситуации у нас есть прекрасная возможность подтвердить этот имидж. Русские показали бы, что у нас есть мозги и возможность умыть оппонентов в любой, даже самой проигрышной для нас ситуации и выйти из неё с честью.

Знакомство с историей

Впрочем, что мы всё о европейцах и европейцах. Для наших людей этот поступок был бы полезным по ряду причин. Современное поколение уже не застало СССР и воспринимает его по воспоминаниям старших, которые окрашены либо в позитивно-ностальгические, либо в крайне негативные тона. Возвращение советской символики заставило бы молодых людей хотя бы погуглить, а ещё лучше прочитать несколько исторических книжек.

Новый бренд

Многие справедливо считают, что любая нейтральная форма нашей команды будет безликой и не запомнится. Кто бы ни выступил её производителем, она не будет успешно продаваться. Присутствие же символов СССР позволило бы сделать эту форму успешным брендом и наладить бизнес по её продаже, причём не только у нас в стране. Более того, в случае успеха можно сохранить фрагменты советской формы и на будущей российской экипировке, тем самым передавая связь времён.