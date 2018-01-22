Мутко: Олимпийская сборная России на 80% обновлена

Мутко: российская команда обновлена на 80% перед Олимпиадой-2018

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал об обновлении национальной сборной перед Олимпийскими играми 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

"Как правило, у нас каждый олимпийский цикл 40% команды сменяется, а сейчас побольше. На это есть как объективные, так и субъективные причины, поэтому команда на 80% обновлена. Команда в два раза больше тестировалась в этот олимпийский цикл, чем любая другая, тестировалась не нами, а в других лабораториях", — цитирует Мутко ТАСС

"Еще раз скажу, что решение об отстранении лидеров Сочи-2014 необъективное. Мы никогда с ним не согласимся, потому что нельзя одного человека, который вчера был непорядочным и недобросовестным, сегодня делать главным обвинителем", — добавил вице-премьер.

Ранее Мутко оценил перспективы молодых российских спортсменов на Олимпийских играх 2018 года.