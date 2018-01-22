Спортсменов начали экипировать на Олимпиаду

Российским спортсменам начали выдавать экипировку к зимней Олимпиаде в Пхенчхане

«Экипировка российских атлетов, которые поедут на Олимпийские игры в Пхенчхан, стартует 22 января и продлится до 7 февраля включительно», — говорится в сообщении Российским спортсменам с 22 января начали выдавать экипировку к зимним Олимпийским играм в южнокорейском Пхенчхане, сообщили в пресс-службе Олимпийского комитета России.

Экипировочный центр расположен на втором этаже флагманского магазина ZASPORT по адресу ул. Новый Арбат, д. 26.

Основные цвета коллекции — серый, красный и белый. На парки, куртки, тренировочные костюмы, свитшоты, футболки нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Согласно регламенту МОК, нейтральная форма не содержит символику Российской Федерации — флаг, герб.

Соглашение ZASPORT с Олимпийским комитетом России на поставку олимпийской формы действует до 2025 г.

Исполком МОК 5 декабря 2017 г. отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане из-за неоднократных нарушений антидопинговых правил. При этом МОК разрешил «чистым» российским спортсменам принять участие в играх под олимпийским флагом и без исполнения государственного гимна.