Запад сгнил не до конца. Почему теперь все они за Россию

Виктора Ана, Спорт и политика, политика и спорт. Уже для самых отчаянных домохозяек понятно, что эти два понятия неотделимы друг от друга. А уж когда МОК совсем ударился в беспредел и не пригласил на Олимпиаду Антона Шипулина Сергея Устюгова и ряд других наших атлетов, за Россию начали заступаться те, кому по чину вроде бы не положено этого делать. На Западе явно сменили риторику и теперь перестали видеть в России главного врага человечества. Мир постепенно объединяет тотальное непонимание действий МОК.

Никто и не сомневался, что в Европе осталось достаточно думающих людей, так теперь они заговорили. Очень громко.

Большие боссы против

«Глупо не допускать россиян на Олимпиаду только потому, что они участвовали в Играх в Сочи. У меня есть много вопросов к МОК. Мы все видели, какие большие спортсмены не попали в Корею по странным причинам. У нас есть чёткая позиция по этому поводу. Если у МОК нет доказательств, что они были вовлечены в противоправные схемы, то чем тогда руководствовался МОК? Возьмём Шипулина. Он у нас в IBU сдавал множество проб и среди них не было ни одной положительной». Важно, что поддерживают россиян не только спортсмены, но и чиновники самого высокого ранга. Так, президент Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг выразил открытое недовольство тем, что чистых российских биатлонистов не пригласили на Олимпиаду.

«Мы с уважением относимся к тому, что МОК отвечает за то, кого допускать на Игры, а кого нет. К сожалению, последний список российских спортсменов, не приглашенных на Игры, вызывает большие вопросы. Мы узнали об этом из прессы, а также из других сторонников источников, но почему-то не от официальных представителей МОК, как это должно быть. Это крайне разочаровывает и ставит под сомнение плодотворность работы зимних федераций с МОК. Недопуск этих российских спортсменов можно рассматривать в том ключе, что они употребляли допинг. А это уже, в свою очередь, даёт понять, что федерации зимних видов спорта плохо выполняли свои обязанности и проглядели эти случаи. Это ставит под сомнение нашу компетентность». Ещё жёстче выступил президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джан Франко Каспер, который написал письмо спортивному директору МОК Киту Макконнеллу с требованием объяснить причину недопуска ряда российских спортсменов на Олимпийские игры в Южной Корее.

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«Решение МОК — грандиозный скандал и идиотизм»

«Полный идиотизм. Отстранённые спортсмены должны знать, почему их не допустили, а остальной мир должен знать, почему допустили тех россиян, которым разрешили участвовать. Критерии должны быть жёсткими. Государственная допинговая программа в России — это совершенно особая ситуация. Но подобные действия лишь вредят МОК. Я не признаю это решение». Генеральный секретарь Центра спортивной этики Финляндии Харри Сювалсами не постеснялся и назвал последнее решение МОК «идиотским». Финский чиновник стал ещё одним человеком, потребовавшим адекватных объяснений от Международного олимпийского комитета.

«Почти все мои коллеги по тренерскому цеху подошли ко мне и спросили: «Маркус, какого чёрта происходит? То, что они сделали с тобой и Сергеем, — полное дерьмо! Это сумасшествие! Нам всем тебя очень жаль, мы с тобой». Могу сказать от себя, что решение МОК не подкреплено никакими доказательствами. Никто ничего не знает и не может объяснить, почему не допустили Устюгова. Он сдал 45 тестов в прошлом году, и все они были чистыми. Мы все работали четыре долгих года ради Олимпиады и теперь за одну секунду у нас отняли мечту. Нельзя просто взять и сказать типа «извини, ты не можешь стартовать». Для меня это грандиозный скандал и полнейшая несправедливость». Тренер российских лыжников Маркус Крамер признался, что постоянно получает слова поддержки от иностранных коллег, которые, как оказалось, подбирают весьма ёмкие высказывания в адрес МОК. Причиной, конечно же, в первую очередь стало неприглашение к участию в Олимпийских играх лидера сборной России Сергея Устюгова.

Лыжники за нас

«Я вообще ничего не поняла в новом решении МОК. Нам не дали никакой новой информации. Странно, что россияне не могут выступать по какой-то неведомой причине. Думаю ли я, что в Корее все спортсмены будут чистыми? Ну, я надеюсь на это». Безусловно, наибольшую поддержку российские атлеты получили от своих соперников по видам спорта. Пожалуй, теплее всего нас поддержали лыжники. Так, шведка Шарлотта Калла посетовала на недостаток фактов по обвинению со стороны МОК в отношении россиян.

«До сих пор никто и никогда не обвинял Устюгова в употреблении допинга. Я надеюсь и верю, что Сергей чист. Он выступает сейчас на Кубке мира. Я действительно доверяю русским. Может, кто-то сочтёт меня глупцом, но я им верю. Серёга и Йоханнес Клебо являются моими главными конкурентами в спринте. Было бы намного приятнее победить в настоящей борьбе, то есть если бы на Играх был Устюгов». Норвежский лыжник Эмиль Иверсен в очередной раз высказался в защиту своего друга и соперника Сергея Устюгова.

Iversen om Ustjugov-saken: — Det er mulig jeg er dum https://t.co/dv2dfj68L6— VG (@vgnett) 26 января 2018 г.

«Прежде всего это очень странная ситуация. Сергей боролся на Кубке мира всю зиму. Я также читал, что Илья Черноусов также не сможет выступить на Играх. Это что-то нереальное. Устюгов — главный источник мотивации для меня. По идее я должен верить тому, что происходит, и доверять высшему руководству, но что-то уж больно странное происходит сейчас у нас». Соотечественник Иверсена Мартин Йонсруд Сундбю признался, что не знает, где искать мотивацию в отсутствии своего главного соперника.

Sundby: — Merkelig at Ustjugov ikke skal til OL: https://t.co/BC03nXqJbu— Nettavisen Sport (@NettavisenSport) 26 января 2018 г.

Симон Фуркад поддержал Россию. Мартен, а где твои слова?

«Правила должны быть одинаковыми для всех. Если тебя поймали, то ты должен понести наказание. Но в этой ситуации налицо двойные стандарты. Одни спортсмены почему-то получают более жёсткие наказания, чем другие. И это происходит не только в биатлоне. Да, русские порой думают, что весь мир против них. Если у них была государственная система поддержки допинга, их надо наказать. Но нельзя наказывать чистых спортсменов. Почему они должны нести наказание за то, что сделали другие люди?». Не остались в стороне от скандала и зарубежные биатлонисты. Так, Симон Фуркад поддержал российских коллег в целом ряде интервью как французским, норвежским, так и российским СМИ. Старший из братьев Фуркад посетовал на политические мотивы со стороны МОК. Его младший брат пока молчит на эту тему.

Мартин Отченаш из Словакии послал Антону Шипулину и всей сборной России флюиды любви. Мартин очень ждал, что на Олимпиаде в Рио выступит его кумир — Елена Исинбаева . Похоже, что у словака очень серьёзный зуб на МОК.

Публикация от martin_otcenas (@martin_otcenas) Янв 25, 2018 at 11:38 PST «Я был разочарован, что в Рио не приняли великую чемпионку Исинбаеву, которой я очень восторгался. Но сейчас я ещё более злой! Антон Шипулин — брат нашей Насти! Знаю его много лет. Непонятные подозрения и просто список спортсменов — вот какие доказательства! Антон и остальные спортсмены — держитесь!».

Когда Екатерина Юрлова-Перхт опубликовала в социальных сетях сообщение, что её не пригласили на Олимпиаду, в защиту россиянки выступили многие коллеги. Юрлову поддержали финнки Кайса Мякяряйнен Мари Лаукканен , французы Мари Дорен-Абер Антонен Гигонна , норвежка Тириль Экхофф и казахстанская спортсменка Ольга Полтаранина. Да и наверняка много кто ещё сделал это лично по телефону или в переписке. Кто бы мог подумать, что именно такое событие сможет вновь объединить биатлонную семью? Жаль, что цена получилась непомерно высокой…