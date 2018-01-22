Ан — первая жертва, и всё только начинается. Утирайся, Россия

Виктор Ан не приглашён на Игры-2018, хотя его имя и допинг никогда не стояли рядом ни в чьих показаниях. Дальше Шипулин, Уайлд, Медведева?

Красная черта

Давайте признаемся себе честно: мы уже давно смирились с тем, что из российского спорта, не стесняясь, вьют верёвки. Смирились на всех уровнях — от чиновников всех мастей, заседающих в кожаных креслах своих кабинетов, до рядовых болельщиков, следящих за соревнованиями, с продавленного дивана. Сначала смирились с разговорами о допинге, потом с отстранениями, затем — с дисквалификациями. Казалось, решающей каплей станет лишение нас флага и гимна. Но нет — смирились и со скромным статусом олимпийских атлетов из России. Каждый раз хотелось верить, что вот она — красная черта. На неё уже наступили, но заступать-то точно никто не будет. Но красная черта двигалась и всё сильнее прижимала наш спорт к стене.

22 января, менее чем за три недели до старта Олимпийских игр в Пхёнчхане её сдвинули снова. Шестикратный олимпийский чемпион, три из своих золотых наград завоевавший под флагом России на Играх в Сочи, по всей видимости, не допущен к Олимпиаде-2018. Официального подтверждения этому пока нет, но дыма без огня, как известно, не бывает.

Безупречная биография

Когда МОК объявил механизм допуска олимпийских атлетов из России в Корею, предусматривающий приглашения, он фактически забрал себе все рычаги управления. Все правила можно было свести к одному: «Кого захотим — позовём, кого не захотим — не позовём, а вы никак не придерётесь». Хотелось верить, что МОК будет максимально лояльным по отношению к россиянам, но разумных оснований для этого не было. Стало понятно, что даже малейшее подозрение в нарушениях, даже какие-то истории из далёкого прошлого, даже мимолётное упоминание в расследованиях сокращает шансы спортсменов поехать на Олимпиаду почти до нуля. И мы почти свыклись с мыслью о том, что на Игры не поедут не только те, кто получили пожизненную дисквалификацию, но и такие как Логинов, Кулижников или Юсков.

Но спортивная биография Виктора Ана белоснежна как фон корейского флага или верхняя полоса российского. В докладах всевозможных комиссий и в показаниях Родченкова не упоминался не только он сам, но и вообще шорт-трек в целом. Согласно опубликованным данным, к Виктору Ану никогда не возникало никаких вопросов, и он спокойно готовился к Играм.

«Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»

Так говорил волк ягнёнку в знаменитой басне Крылова. Ан провинился примерно тем же. Ведь МОК впервые применил санкции по отношению к спортсмену, с безупречной биографией, вновь заступив за красную черту. Формальный повод, скорее всего, найдётся: никто не удивится, например, если Григорий Родченков, которого уже давно никто не видел, неожиданно вспомнил какие-то подробности в отношении шорт-трека. Но главное понятно: спортсмена оставили без Олимпиады просто за то, что он выступал в Сочи. Выступал блестяще, став лучшим в сборной России. И готовился триумфально выступить на Играх в Южной Корее.

Самого Виктора Ана очень жаль. Кореец в России полюбился болельщикам за свой профессионализм, подход к делу, отношением к стране, в которую приехал, и, конечно, победами. Тот факт, что ему не дадут выступить де-факто на второй домашней Олимпиаде подряд — это кошмарный удар как для него самого, так и для поклонников шорт-трека по всему миру. Но если заглянуть чуть вперёд становится ещё страшнее. Если уж самого крутого спортсмена в сборной России отстранили просто так, за то, что он побеждал в Сочи, то что же помешает не позвать на Олимпиаду и других атлетов, способных добраться до высокого места? Ни-че-го!