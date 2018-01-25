Россия без лидеров: кого пустили на Олимпиаду 

Лишь 169 спортсменов войдут в делегацию России на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Как заявил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, лидеры по видам спорта пропустят форум по решению Международного олимпийского комитета.
В четверг, 25 января, Международный олимпийский комитет (МОК) продолжил высылать российским спортсменам приглашения к участию в Зимних Олимпийских играх-2018. Четвертым биатлонистом после Татьяны Акимовой, Ульяны Кайшевой и Антона Бабикова, получившим право отправиться в Пхенчхан, стал Матвей Елисеев.
Ему 24 года, а на этапах Кубка мира-2017/18 он выступал нерегулярно. Высший личный результаты в сезоне — 17-е место в спринте Хохфильцене.
Важный штрих — отсутствие в биографии Елисеева ОИ в Сочи-2014.
В составе взрослой сборной России он дебютировал в КМ лишь год спустя, в феврале 2015-го.
Пожалуй, главным достижением уроженца Зеленограда является золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2016: Елисеев тогда бежал третий этап.
Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов, высказываясь по поводу спортсмена, выделил позитивный момент: с учетом одобренных МОК ранее кандидатур Бабикова, Акимовой и Кайшевой у России собирается четверка для олимпийской смешанной эстафеты.
Недопущенных оказалось много больше: Антон Шипулин, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Екатерина Юрлова-Перхт и другие…
Кроме того, МОК поменял позицию по поводу лидера женской сборной России по хоккею и нашего первого игрока в НХЛ Людмилы Беляковой, чья заявка изначально была отклонена. Она все-таки поедет на Игры в числе 23 хоккеисток. Как заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, изначальное невключение Елисеевой и Беляковой было «технической ошибкой».
Одновременно Федерация хоккея России (ФХР) объявила список мужской команды: в него, в частности, вошли такие суперзвездные ветераны, как Илья Ковальчук и Павел Дацюк.
Потерь все равно больше. В четверг «черный список» отечественных атлетов, которых МОК решил не пускать на Олимпиаду, пополнился лыжниками Дмитрием Япаровым, Антоном Гафаровым и Станиславом Волженцевым. Все трое входили в сборную и четыре года назад в Сочи, но отличиться завоеванием медали удалось только первому из них: Япаров бежал в «серебряной» эстафете.
Данные о всех, не дождавшихся приглашений, уже доступны национальным федерациям по видам спорта. Как объявил журналистам Поздняков, в общей сложности добро получили 169 спортсменов, а в целом делегация России составит 340 человек. В Пхенчхане наша команда будет официально именоваться «Олимпийские атлеты из России».
Поздняков также выразил сожаление тем фактом, что «в заявку не вошли ведущие спортсмены». Пополнил ли эту когорту кто-то еще после громкой истории с Шипулиным, лыжником Сергеем Устюговым и легендой шорт-трека Виктором Аном, — пока неизвестно.
«ОКР шокирован, как и вся спортивная общественность, — добавил чиновник. — Для нас это полная неожиданность».
Характерно, что на днях глава МОК Томас Бах, комментируя ситуацию вокруг россиян, отказался называть происходящее «унижением» нашей страны и ее атлетов. Согласно формулировке высокопоставленного функционера, комитет видит своей целью принять на ОИ только представителей «молодого и чистого поколения».
«Они будут послами нового, чистого российского спорта», — убежден Бах.
Одним из немногих российских героев Сочи-2014, к кому пока еще не было никаких претензий по линии антидопинга, кто не входил в пресловутый список «Дюшес» и не фигурировал в докладе Ричарда Макларена, остается сноубордист Вик Вайлд. Российское гражданство он получил в 2012 году после женитьбы на коллеге по ремеслу Алене Заварзиной, а на ОИ одержал две победы.
Обладательница олимпийской бронзы Заварзина, собственно, тоже в строю и готовится к третьим Играм в карьере.
Похожий статус у фигуристки Екатерины Бобровой, известной по танцевальному дуэту с Дмитрием Соловьевым (золото в командном турнире). В ее случае присутствует еще и «отягчающее обстоятельство» в виде дисквалификации за мельдоний (позже аннулированной). Как ни странно, фамилия Бобровой вплоть до текущего момента тоже не фигурировала в списках МОК или Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Еще один призер с сочинским бэкграундом — мастер шорт-трека Семен Елистратов.
МОК изначально не возражал насчет его участия в Играх, а сегодня атлет, которому было предложено право самому определиться по поводу поездки в Пхенчхан, объявил о принятом решении — на Олимпиаду он летит. В Сочи Елистратов выиграл золото в эстафете, а в 2016-м, как и Боброва, был наказан, а затем оправдан по «мельдониевому делу».
34-летняя Ольга Граф оказалась одним из четырех российских конькобежцев, к кому у МОК не возникло никаких претензий. Четыре года назад она взяла две бронзы (на дистанции 3000 м и в командной гонке).
Поздняков особо подчеркнул, что «список 169» — окончательный. При этом Россия могла заполнить освободившиеся квоты более слабыми спортсменами, однако отказалась от такой возможности.
«Уровень соревнований потерял значимость, — считает министр спорта Павел Колобков. — Я просто не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, например. То же касается биатлона, лыж и так дальше. Для конкурентов должно быть важно, чтобы участвовали все сильнейшие».
Численность российской сборной в Сочи составила 225 спортсменов. Вознаграждение за золотую награду тогда оплачивалось государством в размере 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1,7.
Колобков дал понять, что для вынужденно пропускающих ОИ атлетов будут организованы альтернативные состязания в России. Приоритет отдадут тем видам спорта, где больше всего недопущенных.