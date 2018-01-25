Россия без лидеров: кого пустили на Олимпиаду

Лишь 169 спортсменов войдут в делегацию России на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018. Как заявил вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков , лидеры по видам спорта пропустят форум по решению Международного олимпийского комитета.

Ему 24 года, а на этапах Кубка мира-2017/18 он выступал нерегулярно. Высший личный результаты в сезоне — 17-е место в спринте Хохфильцене.

Важный штрих — отсутствие в биографии Елисеева ОИ в Сочи-2014.

В составе взрослой сборной России он дебютировал в КМ лишь год спустя, в феврале 2015-го.

Пожалуй, главным достижением уроженца Зеленограда является золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы-2016: Елисеев тогда бежал третий этап.

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов , высказываясь по поводу спортсмена, выделил позитивный момент: с учетом одобренных МОК ранее кандидатур Бабикова, Акимовой и Кайшевой у России собирается четверка для олимпийской смешанной эстафеты.

Кроме того, МОК поменял позицию по поводу лидера женской сборной России по хоккею и нашего первого игрока в НХЛ Людмилы Беляковой , чья заявка изначально была отклонена. Она все-таки поедет на Игры в числе 23 хоккеисток. Как заявил вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, изначальное невключение Елисеевой и Беляковой было «технической ошибкой».

Павел Дацюк. Одновременно Федерация хоккея России (ФХР) объявила список мужской команды: в него, в частности, вошли такие суперзвездные ветераны, как Илья Ковальчук

Потерь все равно больше. В четверг «черный список» отечественных атлетов, которых МОК решил не пускать на Олимпиаду, пополнился лыжниками Дмитрием Япаровым , Антоном Гафаровым и Станиславом Волженцевым. Все трое входили в сборную и четыре года назад в Сочи, но отличиться завоеванием медали удалось только первому из них: Япаров бежал в «серебряной» эстафете.

Данные о всех, не дождавшихся приглашений, уже доступны национальным федерациям по видам спорта. Как объявил журналистам Поздняков, в общей сложности добро получили 169 спортсменов, а в целом делегация России составит 340 человек. В Пхенчхане наша команда будет официально именоваться «Олимпийские атлеты из России».

«ОКР шокирован, как и вся спортивная общественность, — добавил чиновник. — Для нас это полная неожиданность». Поздняков также выразил сожаление тем фактом, что «в заявку не вошли ведущие спортсмены». Пополнил ли эту когорту кто-то еще после громкой истории с Шипулиным, лыжником Сергеем Устюговым и легендой шорт-трека Виктором Аном , — пока неизвестно.

«Они будут послами нового, чистого российского спорта», — убежден Бах. Характерно, что на днях глава МОК Томас Бах , комментируя ситуацию вокруг россиян, отказался называть происходящее «унижением» нашей страны и ее атлетов. Согласно формулировке высокопоставленного функционера, комитет видит своей целью принять на ОИ только представителей «молодого и чистого поколения».

Одним из немногих российских героев Сочи-2014, к кому пока еще не было никаких претензий по линии антидопинга, кто не входил в пресловутый список «Дюшес» и не фигурировал в докладе Ричарда Макларена , остается сноубордист Вик Вайлд. Российское гражданство он получил в 2012 году после женитьбы на коллеге по ремеслу Алене Заварзиной , а на ОИ одержал две победы.

Обладательница олимпийской бронзы Заварзина, собственно, тоже в строю и готовится к третьим Играм в карьере.

Еще один призер с сочинским бэкграундом — мастер шорт-трека Семен Елистратов

МОК изначально не возражал насчет его участия в Играх, а сегодня атлет, которому было предложено право самому определиться по поводу поездки в Пхенчхан, объявил о принятом решении — на Олимпиаду он летит. В Сочи Елистратов выиграл золото в эстафете, а в 2016-м, как и Боброва, был наказан, а затем оправдан по «мельдониевому делу».

34-летняя Ольга Граф оказалась одним из четырех российских конькобежцев, к кому у МОК не возникло никаких претензий. Четыре года назад она взяла две бронзы (на дистанции 3000 м и в командной гонке).

«Уровень соревнований потерял значимость, — считает министр спорта Павел Колобков. — Я просто не понимаю, как можно проводить Олимпиаду без конькобежцев Павла Кулижникова и Дениса Юскова, например. То же касается биатлона, лыж и так дальше. Для конкурентов должно быть важно, чтобы участвовали все сильнейшие». Поздняков особо подчеркнул, что «список 169» — окончательный. При этом Россия могла заполнить освободившиеся квоты более слабыми спортсменами, однако отказалась от такой возможности.

Численность российской сборной в Сочи составила 225 спортсменов. Вознаграждение за золотую награду тогда оплачивалось государством в размере 4 млн рублей, за серебряную — 2,5 млн, а за бронзовую — 1,7.

Колобков дал понять, что для вынужденно пропускающих ОИ атлетов будут организованы альтернативные состязания в России. Приоритет отдадут тем видам спорта, где больше всего недопущенных.