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Ведущих конкобежцев РФ отстранили от ОИ
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СКР: Юсков, Кулижников, Бородулина и Захарова, вероятно, не выступят на ОИ 

Чемпионат.com 23 января 2018
Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что заявки на участие в Олимпийских играх российских конькобежцев Дениса Юскова, Павла Кулижникова и других лидеров российской сборной отменены. Вероятно, они не получат приглашения на Игры в Пхёнчхане от комиссии МОК.
«По мужской команде у нас 90% списка в конькобежном спорте отклонено, никто из лидеров — Юсков, Кулижников — по предварительной информации, приглашения не получат. У женской команды отклонено 80% заявки. Там, опять же, по предварительной информации, остаётся только Ольга Граф, Ангелина Голикова и Наталья Воронина. Соответственно предварительно отклонена и заявка Руслана Захарова, который ранее выступал в шорт-треке. Мы отправим в МОК списочный состав по дистанциям, и окончательный ответ ожидается 28 января.
Что касается предварительной информации по заявкам на Олимпийские игры у шорт-трека, предварительно отстранены Захарова и Бородулина. Вчерашняя информация по Виктору Ану, Владимиру Григорьеву, Денису Айрапетяну подтвердилась", — цитирует Кравцова «РИА Новости».
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