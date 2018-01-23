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МОК пояснил недопуск россиян к Олимпиаде
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МОК: невключение атлетов в список участников ОИ не значит, что они уличены в допинге 

ТАСС 23 января 2018
Отсутствие спортсменов в списке приглашенных для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не обязательно означает, что они уличены в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на руководителя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон.
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Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.
"При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга", — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, в будущем могут быть запущены антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в пул спортсменов, рассматриваемых для приглашения.
Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.
Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.
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