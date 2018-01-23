МОК пояснил недопуск россиян к Олимпиаде

МОК: невключение атлетов в список участников ОИ не значит, что они уличены в допинге

Отсутствие спортсменов в списке приглашенных для участия в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане не обязательно означает, что они уличены в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) со ссылкой на руководителя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон

"При составлении этого списка группа по рассмотрению приглашений, которую я возглавляю, хотела, чтобы на зимние Олимпийские игры могли быть приглашены только чистые российские спортсмены. Внимательно изучая все имеющиеся доказательства, мы хотели быть абсолютно уверены, что не было ни малейшего сомнения или подозрения в отношении любого из тех спортсменов, которые будут приглашены. Невключение в список приглашенных на Игры не обязательно означает, что спортсмен был уличен в употреблении допинга", — говорится в заявлении. Во вторник первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что МОК на данный момент решил не приглашать на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин , лыжник Сергей Устюгов и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

Согласно заявлению, в будущем могут быть запущены антидопинговые процедуры в отношении ряда спортсменов, которые не были включены в пул спортсменов, рассматриваемых для приглашения.

Российские спортсмены не смогут выступать на Играх-2018 под флагом своей страны из-за приостановления членства ОКР в МОК за нарушения антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. При этом МОК оставил возможность для чистых российских спортсменов выступить на соревнованиях в Пхёнчхане под олимпийским флагом и с надписью Olympic athlete from Russia (Олимпийский атлет из России) на форме.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.