МОК использовал новое оружие против спортсменов РФ

МОК использовал новое оружие против российских спортсменов

Невключение в список приглашенных не обязательно означает, что атлет употреблял допинг, заявила председатель независимого органа по тестированию Валери Фурнерон. Конкретные объяснения МОК пока не озвучил. Почему наших спортсменов не пригласили на Олимпиаду в Корею?

По данным источников «Советского спорта», основная причина недопуска россиян — электронная база Московской антидопинговой лаборатории, которая осенью попала в руки WADA благодаря Григорию Родченкову . Что в ней могли обнаружить?

В декабре главный следователь WADA Гюнтер Юнгер заявил, что агентство считает базу подлинной, ее содержимое подтверждает данные Родченкова, и это может привести к новым санкциям против российских спортсменов. Так что же такого могли найти в этой базе, куда автоматически попадают результаты анализов проб? Там ищут «исчезающие пробы» Родченкова, объясняет корреспондент «Спорт-Экспресс» Наталья Марьянчик

Наталья Марьянчик, корреспондент «Спорт-Экспресс»: «Когда директор лаборатории или другой сотрудник получают результаты анализа, они, помимо внутренней базы данных лаборатории, заносят ее в системы ADAMS. Это универсальная система, которая была создана WADA. Это система содержит результаты групп всех спортсменов со всего мира. В чем фишка базы данных из московской лаборатории? У нас существовала под руководством Родченкова такая система исчезающих проб, когда проба оказывалась положительной, а Родченков заносил ее как отрицательную. Но отследить это можно, имея базу данных лаборатории. То есть чем занимается WADA: они сидят и сравнивают результаты тех или иных проб, которые были показаны в ADAMS, и те, которые были в базе данных».

И если есть несовпадения, над спортсменом сгущаются тучи. К достоверности этой базы есть вопросы. Министр спорта Павел Колобков говорил, что удаленный доступ к базе имели Олег Мигачев Тимофей Соболевский , бывшие сотрудники московской лаборатории, который сейчас живут в США. По словам Колобкова, у них была «возможность внесения любых корректировок без оставления следов».

Следственный комитет сообщал, что удаленный доступ к базе был и у Родченкова. Кстати, сами допинг-пробы из московской лаборатории — камень преткновения в отношениях с WADA. Агентство требует их передачи, но опечатанный холодильник с пробами остался в стенах московской лаборатории.

Следственный комитет обещал отдать их, когда закончится российское расследование в отношении Родченкова, и предлагал WADA работать совместно. Об ответе агентства не сообщалось. И то, что происходит сейчас, выглядит как своего рода месть: не захотели отдать пробы по-хорошему, так получайте. Но должны же быть объяснения, за что спортсменов отстранили, говорит член правления Союз биатлонистов России Александр Тихонов

— Если база данных у них, значит, они какие-то выводы все-таки сделали. Дыма без огня не бывает, наверное. Огульно отстраняют спортсменов, но к этому должны быть приложены какие-то данные, показатели. Взять отдельно Антона Шипулина , у него до сочинской Олимпиады брали пробы, во время брали пробы, после брали четыре года. Никаких претензий не было. Вот это настораживает.

— По поводу проб, WADA требовала от России…

— Жуков, президент Олимпийского комитета, сказал по российскому телевидению, что WADA у нас требует пробы «Б». Но мы отдать их не можем, потому что они находятся в Следственном комитете России. Отдайте пробы, и вопрос исчерпан. Но этого не случилось.

Впрочем, получается, теперь WADA эти пробы уже и не нужны, если у них есть электронная база от Родченкова, которая затрагивает период с 2012 по 2015 год. После 2015-го россияне сдают анализы на допинг за границей. В МОК подчеркивают, что невключение спортсменов в список приглашенных на Олимпиаду не обязательно означает, что атлет употреблял допинг. Какими критериями руководствовались чиновники, там пока не пояснили. А после изучения списка неприглашенных кажется, что главным критерием были шансы спортсмена завоевать медаль.