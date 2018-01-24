«Мы просто обос#@лись». И сами унизили спорт России

«Мы просто обосрались». И сами унизили спорт России

В олимпийской войне Запад победил легко. Просто соперник у него оказался слишком слабым.

Вчера, 23 января, в российский спорт пришла беда. Как-то внезапно оказалось, что множество «Олимпийских атлетов из России» не получит приглашение на Игры-2018. Причём среди множества — сильнейшие.

Самое комичное, что эта трагедия просто усилит чьи-то предвыборные шоу на телеке и в Интернете. Либералы расскажут о том, что отстранения от Олимпиады — логичный исход деятельности ужасного, коррупционного режима. Государственники укутают информационное пространство историями о злом заговоре сумасшедшего Запада, напуганного возрождающейся, великой Россией.

Все эти версии будут абсолютно правдивы, потому и утвердятся в сознании аудитории, так и не получив наглядного опровержения. Ведь мы никогда не узнаем, что было с той самой потаённой стеной в антидопинговой лаборатории Сочи — дыру в ней для нас не сфоткал Родченков, а целостность уже не докажет ФСБ . Никто из спортсменов открыто не признается, пил он или отказывался от коктейля «Дюшес». Никто и никогда не покажет миру никаких реальных доказательств, сведя их к обоюдной поддержке мистического и клоунского образа профессора-предателя, которого одним будет удобнее считать борцом, а другим — уже убитым заложником. И на этой точке история остановится, потому что рассекречивание тайн больших политических манипуляций и систем сдерживания слишком вредно для контроля над массами.

Фактически сейчас можно подытожить одно — маленькую олимпийскую войну Россия очень легко проиграла или сдала, позволив слишком просто унизить наш спорт.

И не понятно, почему сам процесс столкновения двух полюсов до сих пор кого-то удивляет. Мы ведь сами находимся в ежедневном противопоставлении себя Западу. Они нам революции в соседних с Россией государствах, мы — присоединение Крыма. Они против власти в Сирии, мы — за Асада. Они взяли Родченкова , мы — Сноудена. Разница в том, что у них там огромный союз партнёров, который слышит и слушает только себя, а мы уже одни. Принципиальность одиночек всегда обречена на санкции большинства — и не важно, где там правда, потому что мы всё равно живём в условиях не реальных, а навязываемых сознанию образов.

И ведь очевидно, что в России очень сильная президентская команда. Мощно выглядит МИД. Сильны специальные службы. Но вот о спортивном управлении такого не скажешь. Если, конечно, оно не было юмористическим. И даже как-то приятно, что последние слепые и гадкие дисквалификации российских спортсменов прямо показали даже полным пацифистам печальную картину современного мира с крохотной для общего полотна сценой предательства олимпийских идеалов. Ну да, спорт захвачен политикой, но точно так же, как и любая другая сфера. Но спортивные чиновники-то что, правда, об этом только сейчас узнали?!

Сейчас ведь просто смешно осознавать, что на самой опасной должности находился Григорий Родченков — нестандартный холерик, много лет работавший в крупной американской корпорации. У вас вообще есть уверенность, что он не был шпионом, который несколько лет вёл подрывную деятельность в нашем спорте, выдалбливая дыры в стенах, напаивая «Дюшесом» и обещая золото мечтательным чиновникам? У меня этой уверенности нет.

А как вам довольные чиновники, которые всегда поздно реагировали на прецеденты, но то шутили в сторону Запада, то говорили о величии России? Что ж, сегодня их день. Ещё веселее выглядит предоставленная Родченковым переписка с замминистра спорта и другими серьёзными личностями. Или что, когда большие секреты, заговоры и пароли у нас обсуждаются по обычной почте — это признак вальяжного величия?

Константин Зырянов вышел к журналистам и сказал: «Мы просто обосрались». Карма ли, но тогда нам повезло: Хорватия в гостях обыграла Англию, сборная Хиддинка поехала на турнир и выдала лучший результат (3-е место) после распада СССР. Страна на некоторое время вновь влюбилась футбол. Вы знаете, в России принято шутить над футболистами. Но чуть больше 10 лет назад, после важного поражения от Израиля в отборе к Евро-2008,вышел к журналистам и сказал: «Мы просто обосрались». Карма ли, но тогда нам повезло: Хорватия в гостях обыграла Англию, сборная Хиддинка поехала на турнир и выдала лучший результат (3-е место) после распада СССР. Страна на некоторое время вновь влюбилась футбол.

Если же говорить о спорте нынешнем, то среди чинов в нашей стране так и не нашлось ни одного Зырянова. Никто из ответственных не сказал простых слов: «Простите, я виноват, я не досмотрел, я упустил». Только знаете, если в вашем доме сильно воняет, но никто не признаётся, значит, обделавшимися покажутся все. Главное не захлебнуться до смерти, запретив оставшимся спортсменам ехать в Пхёнчхан — это будет и поздно, и совсем беспомощно.

Да, олимпийские виды спорта наглядно уничтожили. Хотя по факту дело не только в бойкоте нашей страны со стороны всего мира, а в общем состоянии дел — интересе людей, инфраструктуре, зарплатах тренеров. А следующий на очереди — чемпионат мира по футболу. И не удивляйтесь, когда вам скажут, что для отстранения сборной России Запад не предоставил ни одного доказательства и не назвал реальной причины.

Для холодной войны всегда было достаточно причин надуманных.