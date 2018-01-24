«Мне жалко русских!» Запад перестает понимать МОК

«Мне даже жалко русских!» На Западе перестают понимать, что делает МОК

Ох ты! Зарубежные СМИ меняют тон высказываний и всё больше поддерживают Россию. Но кому-то всё равно кажется, что наказание слишком лёгкое.

Тема допинга и допуска российских спортсменов на Олимпийские игры давно уже вышла за рамки только спортивной составляющей. Сейчас это горячая тема, которую пытаются раскрутить практически все СМИ начиная от федеральных каналов и заканчивая газетами вроде «Доброе утро, Миннесота». Безусловно, далеко не все из них радуют эксклюзивными материалами и расследованиями, но как минимум хроника последних событий присутствует в большинстве СМИ. Приводим наиболее яркие высказывания из зарубежной прессы и пытаемся понять, как мир отреагировал на отстранения ведущих российских атлетов.

В МОК сами не знают, что делают и не скрывают этого

Сергей Устюгов . И вот теперь отстранили и самого Устюгова. Ведущее норвежское издание NRK высказало недоумение по поводу последних новостей, отметив, что Антон Шипулин и Сергей Устюгов никогда не сдавали положительных проб и не были указаны в докладе Макларена или каких-либо других докладах. В NRK вообще не поняли, каким образом указанные спортсмены могли вызвать подозрение у МОК . Чтобы разъяснить ситуацию, норвежские журналисты обратились с вопросами к члену МОК Кристине Клостер. Приведём их диалог. Начинает Клостер. Норвежские лыжники не раз за последнее время выражали слова поддержки отстранённым коллегам из России. Их за это очень благодарил. И вот теперь отстранили и самого Устюгова. Ведущее норвежское издание NRK высказало недоумение по поводу последних новостей, отметив, чтоникогда не сдавали положительных проб и не были указаны в докладе Макларена или каких-либо других докладах. В NRK вообще не поняли, каким образом указанные спортсмены могли вызвать подозрение у. Чтобы разъяснить ситуацию, норвежские журналисты обратились с вопросами к члену. Приведём их диалог. Начинает Клостер.

— Одним из критериев участия нейтральных атлетов из России в Олимпийских играх было то, что они не должны были состоять в докладе Макларена.

— Но ведь Шипулина и Устюгова там и не было, не так ли?

— Нет, не было, но мы также должны были удостовериться, что они не являются частью допинговой системы, которая стала отправной точкой в докладе Макларена.

— То есть МОК полагает, что Шипулин и Устюгов были частью этой системы?

— У меня нет ответа на этот вопрос. Но если мы так решили, значит они не выполнили критерии, необходимые для их приглашения (здесь играет музыка из «Ералаша»).

«Решение МОК — скандал и нарушение всех законов права»

Наверное, больше других в поддержку российских спортсменов выступило французское издание Ski-nordique. В отличие от NRK, где наших тоже поддержали, но в рамках некой политкорректности, журналисты Ski-nordique не выбирали выражений и откровенно проехались по непоследовательности МОК в принятии решений. В частности, в материале издания отмечается, что спортсмены из других стран, ранее уличённых в применении допинга, спокойно выступают на Олимпиадах и берут медали для своих стран. Русских же не берут на Игры только из-за их национальной принадлежности.

«Мы не боимся заявить, что решение МОК — нарушение всех законов права. Шипулин и Устюгов отстранены только потому, что были в Сочи в 2014 году. После этого они сдали сотни проб, и все они были отрицательными. Это настоящий скандал. Мы надеемся, что российские спортсмены всё же получат право выступить на Играх. Комитет МОК может осуждать спортсменов без каких-либо доказательств, теперь мы это поняли. Крутое правосудие!

Забавно, что атлеты из других стран спокойно выигрывают титулы с сомнительными терапевтическими разрешениями. В то время как Шипулин и Устюгов будут наблюдать за Олимпиадой по телевизору, некий Мартин Сундбю будет выигрывать медали для Норвегии. Но всё нормально, потому что он норвежец, а не русский. У него была допинговая история? Ну давайте дадим ему отдых в июле и августе, а потом даже не поставим под сомнение участие в Играх в 2018 году».

“Слишком лёгкое наказание для России»

Издание The Daily Beast придерживается совсем другой точки зрения. Журналист Томас Мюррей в своей заметке высказал мнение, что российские спортсмены ещё легко отделались и наказание должно было быть значительно серьёзнее. Мюррей считает дикостью, что в теории 200 атлетов из России могут приехать в Южную Корею и бороться там за медали.

«Уже доказано, что в России существует государственная система использования допинга, которая была в деле многие годы. Суть Олимпиады в том, чтобы предоставить спортсменам честные и равные условия борьбы. Очевидно, русские нарушили эти законы. Да, другие тоже нарушали, но именно у русских это было системой, где использовали даже ФСБ. У русских отобрали возможность соревноваться в форме сборной России, отобрали флаг и гимн, но всё это кажется слишком лёгким наказанием».

Мюррей также отметил, что это не криминальные случаи, поэтому презумпция невиновности здесь не работает. То есть, по мнению журналиста, это даёт право осуждать спортсменов без суда и следствия.

Selon les informations du @lemonde_sport, les échantillons antidopages des champions russes Viktor Ahn et Anton Shipulin (notamment) ont été manipulés à #Sotchi, ce qui justifie leur mise à l’écart des #JO2018 https://t.co/bij8rK8s20— Clément Martel (@martelclem) 23 January 2018

«МОК пока не показал, какие именно критерии были использованы, чтобы показать, чистый это спортсмен или нет. Поймите, это не криминальные дела, где личная свобода человека стоит на кону. Здесь нет и не может быть презумпции невиновности, поэтому атлеты не могут это использовать в своих целях. Тут не такого, что вы невиновны, пока не доказана ваша вина».

Оказывается, пробы Шипулина и Ана тоже подменяли

Виктора Ана были подменены во время Олимпиады в Сочи. Французы ссылаются на некоего источника, якобы близкого к окружению Продолжаем погружаться в бездну. Французское издание Le Monde выразило уверенность, что допинг-пробы Антона Шипулина ибыли подменены во время Олимпиады в Сочи. Французы ссылаются на некоего источника, якобы близкого к окружению Ричарда Макларена . Сам Макларен пока не давал никаких комментариев на этот счёт и упоминаний фамилий Шипулина и Ана в его докладе не было. По крайней мере в той части, о которой мы знаем. В Le Monde отметили, что на этот раз печальная участь настигла лучших российских спортсменов, которые претендовали бы на медали во всех видах программы на Играх.

«Пожалуй, отстранение Виктора Ана стало наиболее громким, ведь его не пустили на Олимпиаду в его родную страну. Что касается Антона Шипулина, то Мартен Фуркад потеряет одного из величайших соперников на Играх. Интересно, что если причастность этих спортсменов к использованию допинга будет доказана, то Россия лишится ещё нескольких золотых медалей Сочи». Good as it is to see more probable #doping cheats punished, I slightly sympathise with Russians. Lack of clarity by #IOC this soon before Olympics is staggering. Rapidly becoming a "lose-lose-lose" for #IOC, Russia and clean sport… https://t.co/RGPj8oY4dM— Nick Butler (@NickJMButler) 23 January 2018

«Не вижу чёткой позиции у МОК»

Журналисты британского издания Inside the Games, специализирующиеся на теме допинга, признались, что не понимают, какими критериями руководствовались в МОК в случае с Шипулиным, Аном и Устюговым. Лиам Морган иронизировал над заявлением МОК , где говорится, что невключение российских спортсменов в список приглашённых на Олимпиаду не означает, что эти спортсмены нарушили антидопинговые правила. Коллега Моргана Ник Батлер отметил, что понимает гнев российских спортсменов и чиновников, которых начали отстранять по совсем уж левым схемам.

«Русские очень недовольны последними действиями МОК . По слухам, чиновники федераций даже намерены убедить атлетов бойкотировать Игры. Их желание получить внятные объяснения от МОК вполне понятны. Вы знаете, я рад, что за допинг начали активно наказывать провинившихся, но сейчас мне даже жалко русских! Я не вижу чёткой позиции у МОК , и очень скоро эта ситуация может обернуться поражением для олимпийского движения, для России и для всего спорта». Some names of who is in and who is out for Russia’s hockey team have been reported. https://t.co/IUlgv3nBhr— Pension Plan Puppets (@PPPLeafs) 23 January 2018

«Как на Олимпиаду поедет Войнов, у которого криминальное прошлое?»

Хоккейные издания не могли остаться в стороне от этой темы после того, как стало известно, что пятеро российских хоккеистов не допущены к участию в Олимпиаде. И здесь критерии этого решения не совсем понятны. Канадская журналистка Катя Кнаппе из Pension Plan Puppets недоумевает, каким образом Виталий Мутко до сих пор фигурирует в российском спорте, а также вспомнила криминальное прошлое Вячеслава Войнова во время его выступлений в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз».

«Мы тут в Северной Америке смотрим на это всё и видим какой-то нелепый цирк. Совершенно бессмысленный цирк. Мутко вроде бы везде дисквалифицировали, а он до сих пор каким-то неведомым образом участвует в формировании команд. Понятно, что МОК хочет очистить Игры от обманщиков, но каким образом на Олимпиаду поедет Вячеслав Войнов, у которого криминальное прошлое? Разве это допустимо? Он был осуждён за домашнее насилие и был депортирован из США. А ему потом даже дали возможность участвовать в соревнованиях под эгидой ИИХФ. Какая дикость».

«Количество русских на Олимпиаде должно быть сильно сокращено»

ВАДА Руне Андерсеном, который сейчас трудится на благо антидопингового агентства Норвегии. Помимо этого Андерсен является главой специальной комиссии Всемирной ассоциации лёгкой атлетики, которая изучает проблему допинга в России. Чиновник похвастался успехами на легкоатлетическом Олимпе, отметив, что МОК следует использовать этот положительный опыт в отношении российских спортсменов на зимних Играх. Ещё одно крупное норвежское издание VG пообщалось с бывшим главой, который сейчас трудится на благо антидопингового агентства Норвегии. Помимо этого Андерсен является главой специальной комиссии Всемирной ассоциации лёгкой атлетики, которая изучает проблему допинга в России. Чиновник похвастался успехами на легкоатлетическом Олимпе, отметив, что МОК следует использовать этот положительный опыт в отношении российских спортсменов на зимних Играх.