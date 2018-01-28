МОК открыл охоту на тренеров России

МОК не пригласил на Игры-2018 22 тренеров российских спортсменов

Международный олимпийский комитет не пригласил на Олимпийские игры в Пхенчхан 28 специалистов, работающих со спортсменами сборных России. По мнению олимпийского призера в лыжных гонках Ивана Алыпова, отсутствие в Южной Корее ряда тренеров может сказаться на результатах россиян.

Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил на Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане 28 специалистов, работающих с российскими спортсменами. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В списке тренеров и персонала российской делегации было 280 человек, из них исключили 22 тренеров и шестерых медиков. Надо сказать, что это потери куда меньшие, чем по списку атлетов, где при 214 завоеванных лицензиях возможность выступать получили 169 спортсменов», — передает слова источника ТАСС. По его информации, без приглашений комитет оставил 22 тренеров, а также шестерых врачей.

Алексей Кравцов. «Полтавец не получил приглашение на Игры-2018. Это устная информация из Олимпийского комитета России (ОКР). На Играх будут работать Сергей Клевченя и Роман Данилов», — пояснил Кравцов. Одним из не получивших приглашение на Игры-2018 наставников оказался главный тренер российских конькобежцев Константин Полтавец , работавший со сборной на Олимпиаде в Сочи, о чем рассказал глава Союза конькобежцев России ( СКР

«На Олимпийские игры в Южную Корею наших биатлонистов повезут Рикко Гросс и Николай Загурский, остальным приглашения не выдали», — сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов. Руководить одобренными комитетом атлетами на предстоящих соревнованиях будут старший тренер мужской сборной Рикко Гросс и наставник женской национальной команды Николай Загурский

«У нас одобрили всех специалистов», — обрадовал главный тренер фристайлистов Александр Долгов. Как и в случае со спортсменами сборной России по фристайлу, не возникло у МОК никаких вопросов в отношении специалистов команды.

В свою очередь помогать с тренировочным процессом российским шорт-трекистам, лишившимся в преддверии Олимпиады сразу нескольких лидеров (чего стоит только недопуск до Пхенчхана шестикратного чемпиона Игр Виктора Ана ), будут Андрей Максимов и Александр Герциков, заявили в национальной федерации.

По мнению призера Олимпиады-2006 в итальянском Турине в лыжных гонках Ивана Алыпова, нельзя недооценивать тот факт, что некоторых тренеров российских спортсменов не будет на Играх в Южной Корее.

«В наши времена в спорте высших достижений не бывает мелочей. К тому же, наставники ведь выполняют не только функции по составлению тренировочного плана и его контролю — здесь идет и психологическая поддержка. А если судить по лыжным соревнованиям, то это в том числе и работа с лыжами, а также руководство сервис-бригадой.

Нужно понимать, что ничего хорошего от этих Олимпийских игр ждать нам не стоит — если кто-то из ребят все-таки завоюет какую-то медаль, это будет реальным героизмом»,

«Думаю, что это не скажется сильно — все-таки современные технологии позволяют общаться различными способами, даже когда люди находятся далеко друг от друга», — сказал он. Иную позицию по этому вопросу высказал бывший наставник сборной России по биатлону Анатолий Хованцев , отметивший, что в век Интернета физическое отсутствие наставников в Южной Корее не должно сильно сказаться на результатах их подопечных.

Олимпийские игры — 2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. На соревнованиях в Южной Корее в составе «Олимпийских атлетов из России» (ОАР) выступят 169 спортсменов.