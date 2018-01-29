Российских паралимпийцев допустили до Игр с условием

Спортсменам-паралимпийцам из России разрешили выступить на Паралимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщается на сайте Международного паралимпийского комитета (МПК).

Россияне-паралимпийцы будут представлены в пяти дисциплинах: горные лыжи, лыжные гонки, биатлон, сноуборд и керлинг на инвалидных колясках.

В МПК подчеркнули, что квалификация для Игр будет идти до середины февраля, но, по предварительным данным, в соревнованиях примут участие 30-35 атлетов, которые «будут соответствовать квалификационным критериям и условиям участия».

В МПК отметили, что Россия выполнила антидопинговые требования, необходимые для восстановления Паралимпийского комитета России (ПКР) в правах, но не признала выводы, сделанные комиссией Ричарда Макларена

В августе 2016 года МПК отстранил российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишил ПКР членства в организации. В январе 2017 года МПК запретил российским паралимпийцам участвовать в отборе к Играм-2018 в Пхенчхане.