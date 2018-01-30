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Родченков рассказал о корнях допинговой системы в РФ
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Родченков рассказал о советских корнях российской допинговой системы 

Lenta.ru 30 января 2018
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал о том, когда, по его мнению, в отечественный спорт была внедрена допинговая система. Его слова приводит Deutchlandfunk.
«Допинговая система зародилась в 1980 году. Тогда же, когда была признана Антидопинговая лаборатория СССР, до старта Олимпиады в Москве. Именно тогда все и началось. Нельзя запускать допинговую программу при отсутствии собственной лаборатории. Это золотое правило. Когда я начал работать в Московской лаборатории в 1985 году, допинговая система уже работала по полной», — заявил информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA).
По его словам, с тех пор в этой области многое изменилось.
«Нельзя сравнивать 1985 и 2015 год. Допинг в спорте появляется не потому, что люди такие плохие. Он появляется, когда ущерб от тренировочных нагрузок становится более опасным, чем побочные эффекты от применения допинга», — объяснил химик.
Родченков бежал в США зимой 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров Олимпиады-2014 в систематическом применении запрещенных препаратов и рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе допинга.
Его обвинения стали поводом для начала расследования, в результате которого ряд российских олимпийцев и все паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. Кроме того, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане, Родченков давал показания против отечественных спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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