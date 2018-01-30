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Путин рассказал о попытках суицида Родченкова
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Путин: у Родченкова «были попытки суицида» 

Дни.ру 30 января 2018
Бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова за его незаконные манипуляции с запрещенными препаратами следовало бы посадить в тюрьму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами. Глава государства напомнил о попытках суицида беглого информатора и назвал его "придурком".
"Поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда (в Соединенные Штаты. — Прим. Ред.)", — сказал Путин, отметив, что беглый информатор занимался противоправной деятельностью.
>> Россия ответила Родченкову
"Его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией", — посетовал глава государства.
Президент отметил, что у информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) были попытки суицида. "Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится", — сказал Путин.
По его словам, подобное поведение Родченкова говорит о наличии у него определенных проблем с психикой.
"И все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще", — задал риторический вопрос президент.
Месяцем ранее на пресс-конференции глава государства назвал ошибкой, что Родченкова приняли на работу в антидопинговую лабораторию.
"Нельзя работать с людьми, которые пытаются покончить жизнь самоубийством по любым соображениям", — добавил Путин.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал очередной фильм о допинговой системе в России. Картина содержит запись разговора с беглым информатором, однако сам он в кадре не появляется, зритель может слышать лишь его голос. По словам Родченкова, президент был якобы причастен к ситуации с применением стимулирующих препаратов в России.
Напомним, резонансные заявления беглого главы Московской антидопинговой лаборатории легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого Международный олимпийский комитет принял решение отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Нашим атлетам придется ехать на Игры под нейтральным флагом. При этом спортсмены должны будут пройти проверку в специальной антидопинговой лаборатории.
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