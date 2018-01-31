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39 российским спортсменам грозит «пожизненное»
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39 российским спортсменам грозит «пожизненное» 

Рамблер 31 января 2018
Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля озвучит решение по апелляциям 39 российских спортсменов на отстранение от Олимпиады-2018. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.
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В CAS подчеркнули, что генеральный секретарь арбитража Матье Риб «сделает короткое заявление» в главном пресс-центре «Пхёнчхана-2018» в 17:00 по местному времени.
Слушания по делам 39 атлетов завершились 27 января в Женеве.
CAS, в частности, рассматривал апелляции бобслеистов Александра Зубкова и Александра Касьянова, лыжника Максима Вылегжанина, конькобежцев Артема Кузнецова и Ольги Фаткулиной, а также саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой.
Если CAS вынесет решения в пользу спортсменов, их включат в состав делегации россиян на Играх-2018. Олимпиада пройдет в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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