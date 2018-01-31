39 российским спортсменам грозит «пожизненное»

Спортивный арбитражный суд (CAS) 1 февраля озвучит решение по апелляциям 39 российских спортсменов на отстранение от Олимпиады-2018. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.

В CAS подчеркнули, что генеральный секретарь арбитража Матье Риб «сделает короткое заявление» в главном пресс-центре «Пхёнчхана-2018» в 17:00 по местному времени.

Слушания по делам 39 атлетов завершились 27 января в Женеве.