CASтрация отменятся? Суд в Лозанне встал на сторону России

28 спортсменов из списка пожизненно отстранённых от Олимпиады россиян признаны чистыми и восстановлены в правах. Но праздновать победу рано.

Как Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне до сих пор не лопнул или не рухнул под грудой дел российский спортсменов, которых не пускают на Олимпиаду, — уму непостижимо. Впрочем, если бы и рухнул, нашим атлетам от этого легче точно не стало, ведь CAS на данный момент выглядит единственной инстанцией, способной восстановить справедливость до старта Олимпийских игр в Пхёнчхане. Если не получится здесь — в ближайшее время не получится уже нигде.

Есть, конечно, и гражданские суды, но это уже вопрос стратегии — там решения могут рассматриваться месяцы и годы — до корейских Игр точно не успеть. Хотя, согласитесь, даже если через пару лет некий гражданский суд признает МОК или Ричарда Макларена с его комиссией виновными в том, что россияне не поехали на Олимпиаду и обяжет выплатить солидную компенсацию в евро — это станет неплохим утешением. Но пока это мечты, эх, мечты.

А что же в реальности?

Почти полсотни российских атлетов, не допущенных к участию в Олимпиаде по итогам расследований комиссии МОК под руководством Денниса Освальда . Да не просто не допущенных, а пожизненно отстранённых! За громкими скандалами с Шипулиным или Аном вы могли позабыть, что в список подозрительных, а следовательно и обвиняемых попали и лыжники с Легковым и Вылегжаниным, и скелетонисты с Третьяковым и Никитиной, и бобслеист Касьянов с разгоняющими, и саночница Иванова, и ряд конькобежцев и хоккеисток — это только те, кто ещё не завершили спортивную карьеру и готовились соревноваться в Пхёнчхане. Всем им уже сорвали планомерную подготовку к Олимпиаде, но надежду выступить там они сохраняли до последнего.

Все пожизненно отстранённые от Игр спортсмены подали апелляции в CAS — там их для начала выслушали. Слушания по делам российских атлетов в суде проходили и на прошлой неделе, и на текущей. Если россияне выступали в Лозанне практически каждый день, то главный свидетель обвинения Григорий Родченков появился в суде лишь один раз — 22 января. Хотя появился — неправильное определение, ведь Родченков дал показания по видеосвязи, но его лицо при этом было закрыто непрозрачным экраном, а голос изменён. Мы с вами можем сколько угодно негодовать по поводу столь странной процедуры допроса главного и, по большому счёту, единственного свидетеля обвинения, но решать, справедливо ли всё это, мог только CAS.

Могли ли российские спортсмены, несмотря на всё то, что с ними делают в последние месяцы, рассчитывать на справедливость в Лозанне? Как ни странно, да, могли. В 2016 году перед Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро наших атлетов ещё не лишали медалей и не отстраняли пожизненно, но грозились не пустить в Бразилию. Самую большую известность, конечно, получил случай Юлии Ефимовой , которая в суде доказывала, что не должна получать двойное наказание за один и тот же проступок, и CAS действительно встал на сторону спортсменки, за несколько дней до старта Олимпиады позволив ей присоединиться к команде. И это лишь один случай из многих.

Российские спортсмены, лишённые наград Сочи и не допущенные до Пхёнчхана подготовились основательно — были соблюдены все процедурные моменты, на которые так любит обращать внимание западное правосудие, поэтому дела рассматривались строго по существу. Показания Родченкова, царапины на пробирках, повышенный уровень соли в пробах — всё это вспомнили по второму, третьему или четвёртому кругу. И пришли к неожиданному выводу…

Решение принималось по 39 российским спортсменам — и по всем 39 наказания были смягчены: как минимум, снята пожизненная дисквалификация. 11 атлетов пропустят Олимпиаду в Пхёнчхане (полный список фамилий можно найти здесь ). Но ещё 28 россиян полностью оправданы и восстановлены во всех правах. Во-первых, речь идёт о снятии с них пожизненной дисквалификации. Во-вторых, им не запрещено выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане. В-третьих, им возвращены медали Игр в Сочи. Полный список этих 28 счастливцев вы можете найти здесь

Полная победа?

Пока об этом говорить рано. Дело в том, что правило, позволяющее МОК приглашать или не приглашать атлетов на Олимпиаду, ещё никто не отменял. И то, что со спортсменов сняли обвинения, не позволяет им автоматически попасть в состав сборной России — их же на Игры по-прежнему никто не звал. Однако решение CAS позволяет смотреть в будущее с определённым оптимизмом. С сегодняшнего дня Третьяков, Легков, Фаткулина, Иванова и все их товарищи по сборной приравниваются к Шипулину, Ану и Устюгову. А уж в том, что решение не пригласить всех этих чистых атлетов на Олимпиаду будет оспариваться в суде, сомнений нет никаких.