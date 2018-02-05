WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею

ВАДА сорвало тренировку российских хоккеисток

Инспекторы Всемирного антидопингового агентства сорвали тренировку женской сборной России по хоккею в Южной Корее, сообщает «Матч ТВ».

За два часа до начала занятия сотрудники ВАДА увели 16 спортсменок на принудительный допинг-тест. Как рассказал каналу тренер хоккейной сборной Алексей Чистяков , часть девушек не успели вернуться к началу тренировки, которую пришлось проводить в неполном составе.

Также тренер отметил, что последние два сезона хоккеистки целенаправленно готовились именно к участию в Олимпийских играх.

«В сложившейся политической ситуации хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив», — подчеркнул он.

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. В стартовом матче женская сборная России по хоккею сыграет с Канадой. Встреча состоится уже 11 февраля.