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WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею
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ВАДА сорвало тренировку российских хоккеисток 

Рамблер 5 февраля 2018
Инспекторы Всемирного антидопингового агентства сорвали тренировку женской сборной России по хоккею в Южной Корее, сообщает «Матч ТВ».
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За два часа до начала занятия сотрудники ВАДА увели 16 спортсменок на принудительный допинг-тест. Как рассказал каналу тренер хоккейной сборной Алексей Чистяков, часть девушек не успели вернуться к началу тренировки, которую пришлось проводить в неполном составе.
Также тренер отметил, что последние два сезона хоккеистки целенаправленно готовились именно к участию в Олимпийских играх.
«В сложившейся политической ситуации хочется показать и доказать всем, что мы боеспособный коллектив», — подчеркнул он.
XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля. В стартовом матче женская сборная России по хоккею сыграет с Канадой. Встреча состоится уже 11 февраля.
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