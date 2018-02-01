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Мутко загрустил после оправдания олимпийцев
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Мутко загрустил после оправдания российских спортсменов 

Lenta.ru 1 февраля 2018
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об оправдании российских спортсменов. Слова политика приводит «Р-Спорт».
>> Решена судьба 28 российских олимпийцев
«Хорошие новости, но с горечью. Если откровенно говорить, то не совсем такого мы ожидали решения, но все-таки исходили из того, что во всех этих слушаниях и комиссиях Освальда, WADA (Всемирного антидопингового агентства — прим. "Ленты.ру") настолько поверхностные обвинения, поспешные, без обоснований», — заявил Мутко, не уточнив, что именно вызвало чувство горечи.
Вице-премьер также отметил, что никто не сомневался в «чистоте» российских спортсменов. «Все они для нас всегда были выдающимися спортсменами, и мы не сомневались, что они в честной борьбе завоевывали свои подиумы. И президент говорил, что мы никогда не собирались их оставлять без поддержки и помощи», — добавил он.
CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд восстановил результаты спортсменов, показанные ими на Играх-2014.
МОК выразил недовольство решением CAS. Представители комитета сообщили о намерении обратиться в Федеральный суд Швейцарии.
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