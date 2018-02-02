«Дальше своего носа не видит»: Тарасова потребовала извинений от Мутко

По ее словам, «в тюрьму» российские спортсмены попали не без помощи «руководителей».

«Товарищ Мутко, например, ни разу не попросил извинения. Путин, спасибо ему большое за это, попросил извинения у спортсменов, которых чуть не лишили профессии. Это может сделать только сильный, очень умный и настоящий человек», — подчеркнула она.

Тарасова добавила, что «пользоваться человеческими вещами» и словом «извините» может «даже товарищ Мутко».

По мнению тренера, ситуацию можно было изменить, если бы чиновники начали действовать сразу же после Олимпиады в Рио.

«Но если дальше своего носа ничего вообще не видеть… Там только на носу прыщ типа футбола», — сказала она.

Пятого декабря Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. На Играх не прозвучит российский гимн, не будет там и флага РФ. Ни один сотрудник Минспорта не будет аккредитован на соревнования. Мутко и его бывший заместитель Юрий Нагорных пожизненно отстранены от работы на любых Олимпиадах. Членство Олимпийского комитета России в МОК приостановлено.

Российские спортсмены, не замешанные в допинге-скандале, смогут выступить на Играх под нейтральным флагом.

Тридцать девять спортсменов, отстраненных от Игр по решению МОК, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Инстанция удовлетворила апелляции 28 атлетов и специалистов. Апелляции еще 11 спортсменов суд удовлетворил частично, заменив пожизненное отстранение дисквалификацией на Играх в Пхёнчхане.

В МОК подчеркнули, что решение суда не означает автоматического допуска 28 россиян на Игры-2018. В организации заявили, что МОК рассмотрит возможность подачи апелляции на решение CAS в суд Швейцарии.