МОК использует грязные приемы в борьбе с РФ

МОК использует грязные приемы в битве против России

Россия не теряет надежду отправить на Олимпиаду в Пхенчхан атлетов, которые были оправданы по обвинениям в употреблении допинга. Коллективные иски спортсменов сейчас рассматривает Федеральный суд Швейцарии. Однако представители МОК пытаются давить на судей и успели объявить о том, что иск уже отклонен, хотя формально этого сделано не было из-за вынужденного перерыва в слушаниях.

По всей видимости, Федеральный суд Швейцарии (ФСШ) в понедельник отклонит коллективный иск шести российских спортсменов по поводу невыдачи приглашений на Олимпийские игры-2018 в корейском Пхенчхане. О том, что иск уже отклонен, в субботу сообщали РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

По информации источников газеты «Спорт-Экспресс», окончательное решение будет вынесено только в понедельник. В ФСШ ждут ответ от МОК, «почему чистые ребята, которые ранее были уличены и отбыли наказания, не могут принять участия в Играх». Он добавил, что представители МОК на слушаниях в ФСШ пытались воздействовать на суд, так и не ответив ни на один вопрос. Из-за этого рассмотрение дела было приостановлено. Поэтому исход этой схватки российских спортсменов с МОК еще не предрешен.

В то же время представитель МОК сообщил изданию Inside the Games, что коллективный иск все же отклонен. Но в связи с тем, что сейчас слушания по делам шести россиян приостановлены, судьба спортсменов по-прежнему остается неизвестной. Но даже если они проиграют, то сдаваться не намерены. Дальнейшие действия они планируют обсудить с адвокатами.

Напомним, в четверг Международный спортивный суд (CAS) удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, аннулировав распоряжение МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. Суд рассматривал жалобы атлетов на решения МОК, которые тот принял в начале декабря, выгнав Россию из своего состава.

Поводом для этого послужили итоги расследования о том, что в российском спорте якобы существует допинговая система. Одним из главных информаторов по этому делу был российский химик, экс-глава «Антидопингового центра» Григорий Родченков , который последние два года живет в США и выступает оттуда с громкими разоблачениями, называя себя одним из архитекторов этой порочной системы.

В результате решения CAS сборная вернула себе первое место в медальном зачете на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Кроме того, появились надежды на большее количество российских спортсменов на Играх в Корее, однако решение об этом примет МОК (там сразу же заявили, что вердикт CAS не означает автоматический допуск спортсменов на Игры 2018 года, и участвовать в Олимпиаде они смогут только по его приглашению), поэтому формально поезд уже ушел, поскольку Россия как страна в Играх вообще не участвует, а процедура приглашений, утвержденная МОК в начале декабря, остается в силе.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович считает, что факт неприглашения оправданных спортсменов противоречит олимпийским принципам.

«Была огромная радость, что CAS оправдал 28 наших спортсменов: и за них, и за коллег, которые боролись, и за страну. Справедливость восторжествовала, и мы показали, насколько голословны и неубедительны были те обвинения, которые были выдвинуты против спортсменов», — сказал Дворкович.

В свою очередь вице-премьер России Виталий Мутко тоже настаивает на любых усилиях ради допуска к Олимпиаде оправданных CAS атлетов.

«Эта работа делается, сроки сжатые. Следующие шаги обязательно будут», — сказал Мутко в субботу.