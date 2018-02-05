Собчак, изыди! Кандидат против нас всех

Просто не трогайте спорт. Здесь и без вас есть люди, говорящие глупости с умным выражением лица.

В «инстаграме» Ксении Собчак мировой спортивный скандал чередуется с громким расследованием в культуре. По каждому из случаев кандидат в президенты России выносит свой вердикт.

Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 133 млн рублей. Режиссёр, открыто критиковавший действующую власть, находится под домашним арестом, и ему грозит 10-летний срок заключения. В субботу, 3 февраля, она поддержала худрука «Гоголь-центра», подозреваемого в хищении 133 млн рублей. Режиссёр, открыто критиковавший действующую власть, находится под домашним арестом, и ему грозит 10-летний срок заключения.

Мы, как спортивный сайт, не имеем морального права углубляться в проблему без глобального её изучения, однако заметим, что дело, где вроде бы представлены и доказательная база, и признания свидетеля-бухгалтера, выглядит политизированным. Так что в этом случае гуманизм Собчак смел и вызывает уважение. Тем более Серебренников — это действительно уникальный человек в российской культуре. Как сказала бы сама Ксения Анатольевна — «мастси».

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 2, 2018 at 2:41pm PST

Григория Родченкова. Но за день до этого Собчак коснулась ещё и спорта, восхитившись номинированной на «Оскар» кинокартиной «Икар», представляющей собой исповедь бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории, главного обличителя спорта России

«Фильм начинается как эксперимент над собой, а становится документом мирового скандала. Шокирующий! Маствотч! — написала она. — После него лично у меня не осталось ни единого сомнения, что Родченков говорит правду. И правда ещё в том, что допинг есть везде. Но только у нас могут так запугать человека, который занимался программой, чтобы ему пришлось бежать… А ведь могли бы наградить и создать такие условия, чтобы человек не боялся за свою жизнь… всё как всегда».

Илья Трифанов. Он написал: Искуснее всех мысли Собчак распутал комментатор «Матч ТВ». Он написал:

«Ксения, прежде чем делать выводы, разберитесь в предмете. Может быть, показания о том, что Ольга Зайцева всю жизнь сидела на ЭПО (эритропоэтине), а на Александре Легкове отрабатывали «Дюшес» (допинг-коктейль Родченкова), тоже правда?! Вы — жертва пропаганды». A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Feb 2, 2018 at 4:54am PST

Логичные вопросы возникают и у нас. Почему, говоря о Серебренникове, кандидат в президенты России занимает позицию подсудимого, намекая на недостаточность доказательств? И на каких основаниях она признаёт уверенность Родченкова по поводу того, что все наши спортсмены употребляли допинг? Ведь всё обвинение строится на словах одного человека, долгие годы работавшего в США, сидевшего в психушке и, в конце концов, ещё и заговорившего политическими лозунгами о Немцове, Крыме и стыде быть русским.

В чём же причина такой непоследовательсти? Может, дело в том, что режиссёр — это её друг, её круг и её, скажем так, кооператив? А все остальные — «генетическое отребье», проблемами которого можно лишь брезгливо пользоваться, но ни в коем случае не интересоваться?

Ведь очевидно, что до прикосновения к спортивной проблеме Ксении было противно даже зайти в «Гугл» для получения информации о том, что Родченков был награждён «Орденом дружбы» за работу на Олимпиаде, выезжал за границу и продолжал в течение полутора лет после Сочи свободно работать, пока не оказался в США со всеми документами.

И это не главный спортивный бред кандидата против всех. Вот, например, история из 2013 года.

«Заниматься спортом в Москве на выходных — ад. Все «Лужники» в ментах, всё перегорожено какими-то заборчиками, опять повылезали «люди с пивасиком». А всё почему? Какой-то очередной футбол. Такие агрессивные люди с пивасиком в «Лужниках» почему-то только когда футбол».

Ну ладно, не заметим омерзения, с которым Ксения говорит о «людях с пивасиком» — основе западного спорта, да и, в общем-то, всего общества.

Не будем обращать внимание на ненависть к футболу. Собчак и так постоянно её демонстрирует шутками в стиле фильма «Гитлер-капут»:

«Смотрю Лигу чемпионов (приходится из-за мужа). Футболисты всё время обнимаются, встают сзади друг друга. Считаю, нужно срочно запретить за пропаганду гомосексуализма. Срочно».

Ну что же: хи-хи!

Забьём на то, что во время футбола ты не найдёшь «людей с пивасиком» в радиусе пары станций от «Спортивной» и «Воробьёвых гор» как раз потому, что «все „Лужники“ в ментах».

Но скажите, как, живя в Москве, причисляя себя к прогрессивной элите, можно не знать, что в эти дни в твоём городе проводится главный спортивный турнир за последние лет 20 — чемпионат мира по лёгкой атлетике?!

Усэйн Болт, выигрывала последнее большое золото Елена Исинбаева, загорался Сергей Шубенков. В полных, радостных, довольных «Лужниках» в те августовские дни не футболисты что-то пинали, а бегал и танцевал в присядку, выигрывала последнее большое золото, загорался

Странно, что Ксения не боится не только ошибок, но и противоречий в своих суждениях. Всё же есть в текстах. Вот, например, колонка для «Сноба»: «О, спорт, ты что?!», написанная в августе 2016 года.

«Я понимаю, что есть люди, любящие спорт. Я с удовольствием занимаюсь любительским спортом — зарядкой, бегом и плаванием, — но смотреть, как это делают другие люди, мне неинтересно. Однако это выбор каждого. И всё же мне кажется, что такая обсессивная любовь к спорту в нищей стране — штрих тоталитарного общества. Для меня она ассоциируются с фильмом «Триумф воли» Лени Рифеншталь».

Есть ещё и яркий текст, приуроченный к открытию Олимпиады в Сочи: «Салютики — это аморально».

«Наша Олимпиада — это гимн российскому характеру. Ездить на дорогой машине, но не иметь денег на заправку, покупать сумки «Шанель», но жить в съёмной 30-метровой квартире, ужинать в дорогом ресторане, а потом неделю голодать… Не могу сказать за каждого гражданина России, но лично мне эта Олимпиада не нужна. Я считаю, что в стране без нормальной медицины, систем здравоохранения и образования устраивать такие «салютики» в виде Олимпиады — это аморально… Я не поеду на Олимпиаду. Хотела побывать на открытии, но рабочий график не позволит. По телевизору смотреть не буду».

Казалось бы, логика здесь не нарушена, но в один день Ксения становится кандидатом в президенты и записывает предвыборную речь, где:

1. Героизирует спортсменов

Женя Медведева, которая должна и может сейчас взять олимпийское золото. Россия — это Ира Аввакумова. Россия — это Антон Шипулин, у которого есть право на его последнюю, возможно, олимпийскую медаль. Россия — это Миша Коляда, Саша Касьянов, это наши хоккеисты и, вообще, все наши спортсмены. Вот они — это и есть Россия». «Россия — это двукратная чемпионка мира, которая должна и может сейчас взять олимпийское золото. Россия — это. Россия — это, у которого есть право на его последнюю, возможно, олимпийскую медаль. Россия — этоэто наши хоккеисты и, вообще, все наши спортсмены. Вот они — это и есть Россия».

2. Уже восхищается «салютиками»:

«Они (спортсмены) сотни раз проверялись на допинг и имеют право гордиться своими победами. Как и мы имеем право гордиться ими».

3. И оправдывает махинации ради побед:

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«…А ведь могли бы наградить (Родченкова) и создать такие условия, чтобы человек не боялся за свою жизнь… всё как всегда».

И ведь обиднее всего, что вся новая спортивная программа Собчак похожа лишь на прелюдию к очередному банальному, скучному и космическому по содержанию набросу:

«Я против того, что нас на Западе стали напрямую ассоциировать с Владимиром Путиным. Если русский, то почему-то он непременно милитарист, захватчик, вор? Ну, на худой конец хакер, пытающийся взломать американскую систему выборов. Если русский спортсмен, то он точно как Мутко, Нагорных (экс-заместитель Мутко) или кто-то еще, кто сам или опосредованно давал команду красть мочу, кто пичкал наших ребят допингом, кто врал и лицемерил потом на международных разбирательствах, кто сегодня пытается всю вину свалить на самих олимпийцев — мол, это они сами, мы ничего не знали. Я против этого».

Собчак против этого. Против футбола. Против спорта. Она была против Олимпиады в Сочи. Против Красной Поляны и российских курортов. Она против них. Против нас. Против вас. Без вовлечения в тему — просто против всех.

Это допустимая и понятная позиция, но есть одна проблема. Сама Ксения утверждает, что её рейтинг узнаваемости такой же, как и у Путина. Получается, что Собчак лидер мнений — человек, которого читают, которым интересуются, к которому прислушиваются, которому, наконец, кто-то верит. А она… она даже поверхностно не пытается вникнуть в тему. Поэтому изыдите, Ксения. Будьте мамой, ведущей, королевой гламура, кандидатом в президенты, но оставьте эти бредни о не интересующем вас спорте. Здесь сейчас и так тошно, а с вами — просто невыносимо.