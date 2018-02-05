Южнокорейцы возмущены недопуском Ана на ОИ

Посол РФ в Республике Корея: южнокорейцы разочарованы недопуском Виктора Ана к Играм-2018

Чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея (РК) Александр Тимонин в преддверии старта Олимпийских игр в Пхёнчхане рассказал ТАСС о том, как страна подготовилась к Олимпиаде, как южнокорейцы отреагировали на недопуск к турниру шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана , и с чем могут столкнуться в республике российские болельщики.

— Александр Андреевич, как изменилась Южная Корея с начала подготовки к Олимпиаде?

— Южнокорейцы проделали большую работу в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и создания необходимой инфраструктуры. В Пхёнчхане и Канныне построено и реконструировано в общей сложности 12 спортивных объектов, на которых состоятся соревнования. В прошлом году завершено возведение Олимпийской деревни, введены в эксплуатацию крупные отели, международный медиацентр, новые автомобильные дороги. Отдельно стоит упомянуть строительство линии скоростного железнодорожного сообщения KTX, связавшей столичный регион с восточным побережьем Южной Кореи и позволяющей преодолеть 270 километров от Сеула до Каннына менее чем за два часа.

— Как относятся сами корейцы к предстоящему событию? К большим расходам на подготовку? Стал ли для них проект Олимпиады такой же национальной идеей, как четыре года назад для России?

— Население страны по-разному относится к предстоящим Играм. Многие, безусловно, с нетерпением ожидают это событие, однако такого ажиотажа, какой был перед сеульской Олимпиадой 1988 года, пожалуй, нет. Возможно, это связано с тем, что зимние виды спорта здесь не столь популярны, как летние. Что касается расходов, то они многим здесь не кажутся чрезмерными. Кроме того, корейцы понимают, что дорогостоящие олимпийские инфраструктурные проекты, такие как, к примеру, вышеупомянутая железная дорога и новая скоростная автомагистраль, продолжат работать и после завершения Игр, существенно улучшив транспортную доступность провинции Канвондо, являющейся популярным туристическим местом Южной Кореи.

— Как вы расцениваете влияние Олимпийских игр на взаимоотношения Республики Корея и КНДР в связи с последними заявлениями представителей этих стран?

— Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, еще не начавшись, уже внесли определенный вклад в потепление отношений между РК и КНДР. Возобновившиеся в январе сего года после длительного перерыва контакты представителей Севера и Юга Кореи, в ходе которых удалось достичь договоренности об участии в Играх спортсменов из КНДР, показали, что предстоящая Олимпиада может положить начало процессу разрядки напряженности на Корейском полуострове и стать подлинной "Олимпиадой мира".

— Помнят ли в Южной Корее натурализованного россиянина Виктора Ана, который в итоге не сможет выступить на Играх?

— Виктор Ан широко известен в Южной Корее под именем Ан Хён Су. Несмотря на то что в последние годы он выступает под российским флагом, все любители спорта РК помнят этого выдающегося спортсмена и пристально следят за его спортивными достижениями. Многие корейцы собирались посетить олимпийские состязания по шорт-треку именно из-за предполагавшегося участия в них Виктора. Решение Международного олимпийского комитета о его отстранении от Олимпиады вызвало у местных болельщиков огромное разочарование.

— Есть ли данные по количеству россиян, которые планируют приехать на Олимпиаду?

— Точных данных у посольства нет. Знаем, что российская национальная квота на билеты активно раскупается. Со своей стороны приняли все меры, чтобы быть готовыми оказать консульскую и иную поддержку российским спортсменам и болельщикам, которые приедут в Южную Корею на период Олимпийских игр. Однако нельзя исключать, что несправедливые решения МОК в отношении ведущих российских атлетов и заметное сокращение численности нашей команды могут привести к отказу некоторых российских болельщиков от поездки в Южную Корею.

— Что в первую очередь необходимо знать россиянину, который приедет в Корею впервые?

— Думаю, что для полного ответа на этот вопрос потребовалось бы отдельное интервью. Скажу лишь, что в преддверии Олимпиады нашими сотрудниками совместно с консульским департаментом МИД России был подготовлен специальный справочник для российского болельщика, приезжающего в Корею, который размещен на сайте посольства. Там мы постарались собрать информацию обо всем, что может быть интересно иностранному, в том числе российскому, туристу, начиная от особенностей этикета и заканчивая обменом валют, сведениями об общественном транспорте, системе здравоохранения, особенностях законодательства. Рекомендую всем, кто планирует поездку в Пхёнчхан, внимательно ознакомиться с этим материалом, который мы постарались сделать максимально полезным и информативным. Пользуясь случаем, хотел бы напомнить нашим болельщикам, что с 1 января 2014 года между Россией и Республикой Корея действует безвизовый режим. Однако во избежание неожиданностей рекомендовал бы нашим соотечественникам при прохождении иммиграционного контроля иметь при себе документы, подтверждающие наличие билетов на Олимпиаду, бронирования гостиницы и обратного билета в Россию, — все это позволит избежать каких-либо осложнений.

— Есть ли какие-либо подводные камни и сюрпризы, с которыми могут столкнуться соотечественники в незнакомой стране?

— Рекомендации здесь стандартные для любой зарубежной поездки. В первую очередь необходимо соблюдать законы и обычаи страны пребывания, что позволит избежать любых неприятных сюрпризов, способных омрачить вашу поездку. Республика Корея характеризуется как страна с невысоким уровнем криминогенной опасности, и необходимости в каких-то особых мерах предосторожности обычно не возникает. В то же время проведение столь масштабного международного события, как Олимпийские игры, безусловно, повышает риски возникновения непредвиденных ситуаций. В этой связи рекомендую всем болельщикам не полениться сообщить о своей поездке в ситуационно-кризисный центр МИД (ДСКЦ) через телефонное приложение "Зарубежный помощник". Это позволит в случае необходимости сотрудникам ДСКЦ или посольства России в Сеуле оперативно связаться с вами и оказать необходимую помощь.

— Сколько на данный момент россиян проживает в Южной Корее? Можно ли рассчитывать, что они будут поддерживать нашу сборную на Играх?

— В Южной Корее на длительной основе проживают более 20 тысяч наших соотечественников, и многие из них уже выразили желание посетить Олимпиаду и поддержать российских спортсменов, оказавшихся из-за несправедливого и политически ангажированного решения МОК в непростой ситуации. На данный момент могу с уверенностью сказать, что наша команда не останется без внимания в Пхёнчхане и Канныне. В общении с соотечественниками, а также в соцсетях мы фиксируем высокий интерес со стороны находящихся в Корее российских граждан к предстоящим Играм. Посольство активно взаимодействует с ассоциациями соотечественников и корейскими друзьями России. Мы намерены не только активно поддерживать наших олимпийцев на стадионах Пхёнчхана и Каннына, но и организовывать торжественные встречи и проводы спортсменов в аэропорту и на объектах Олимпиады.

— Правда ли, что корейцы постарались разнообразить меню сети общепита к Олимпиаде с учетом вкусов иностранных гостей? — Да, насколько мне известно, здесь активно готовятся к приему иностранных гостей и, конечно же, постараются удивить их не только корейской кухней, но и блюдами других стран, включая и Россию.

— Появилась информация о том, что в Южной Корее обнаружен новый очаг вируса птичьего гриппа. Аналогичная ситуация была перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро, когда туристов пугали вирусом Зика? Можете прокомментировать эту ситуацию?

— По информации соответствующих служб Южной Кореи, в настоящий момент такой опасности нет. Российский Минздрав также не относит Южную Корею к странам с повышенной эпидемиологической опасностью. Кроме того, карантинные службы страны готовятся к наплыву иностранных туристов и обещают сделать все необходимое, чтобы не допустить вспышек каких-либо инфекционных заболеваний.

— Куда обращаться российским болельщикам, если проблемы со здоровьем все-таки возникнут?

— По информации организаторов Олимпийских игр, в ходе соревнований за здоровьем членов официальных делегаций, участников и болельщиков будут наблюдать 2355 медработников. Специальными медицинскими пунктами будут оснащены все без исключения места проведения состязаний. На этих станциях гости Олимпиады смогут получить в случае необходимости первую медицинскую помощь. На случай экстренных ситуаций, сложных травм, требующих незамедлительного оперативного вмешательства, предполагается задействовать для госпитализации специально оборудованные вертолеты. На оказание медицинской помощи болельщикам ориентированы две больницы, получившие на период Игр статус "олимпийских": Христианская больница города Вончжу и больница "Асан" в Канныне. Кроме того, в международном аэропорту Инчхон, куда прибывает основная часть иностранных болельщиков, уже организованы четыре медицинских пункта, которые будут оказывать необходимую помощь въезжающим в РК гостям Игр. Со своей стороны настоятельно рекомендовал бы болельщикам, направляющимся в Республику Корея, не забывать оформлять медицинскую страховку.

— Как вы относитесь к тому, что наши спортсмены не смогут выступать на Играх под российским флагом? Что об этом говорят жители Южной Кореи? Планируют ли сотрудники посольства поддерживать нашу сборную с триколором на трибуне болельщиков? Это не запрещено? — Явно дискриминационные и политически ангажированные решения МОК о запрете нашим спортсменам выступать на Играх в Пхёнчхане под российским флагом я считаю оскорбительными для России и наших граждан.

Искреннее сожаление по поводу несправедливого решения международных спортивных чиновников выражают и многие южнокорейцы, признающие, что только участие российских спортсменов может сделать Олимпиаду в Пхёнчхане по-настоящему зрелищной и успешной. В последнее время не только рядовые корейцы, но и представители политических и общественных организаций РК предлагают свою поддержку российским атлетам, заявляют о готовности создать необходимые условия для успешного выступления олимпийцев из России. Разумеется, все сотрудники российского посольства, а также россияне, проживающие в Южной Корее, готовятся активно поддерживать наших спортсменов с трибуны болельщиков, используя всю имеющуюся у нас российскую символику, включая государственный флаг.

— Какой из зимних видов спорта наиболее интересен вам? Какое место спорт занимает в жизни сотрудников посольства? В вашей жизни?

— Не могу отнести себя к категории заядлых спортивных болельщиков, однако стараюсь не пропускать матчи с участием наших хоккеистов в международных турнирах. Многие сотрудники нашего посольства в свободное время активно занимаются различными видами спорта. У нас есть команды по хоккею, волейболу, баскетболу. В последние годы особой популярностью пользуются горные лыжи и сноуборд, для занятий которыми в Южной Корее создана вся необходимая инфраструктура.