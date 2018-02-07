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Назван срок восстановления прав комитета МОК
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Почетный член ОКР назвал сроки восстановления прав комитета МОК 

360tv.ru 7 февраля 2018
В Международном олимпийском комитете не отказались от возможности восстановить в правах Олимпийский комитет России до окончания Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на почетного президента ОКР Виталия Смирнова.
Смирнов отметил, что соответствующий настрой у международной организации есть. И это видно по итогам работы сессии комитета.
Вы вчера могли слышать выступления членов МОК о том, что Россия — очень важный партнер и участник олимпийского движения — Виталий Смирнов.
По словам почетного президента ОКР, сомнения в этом остались лишь у экс-главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Паунда.
«У меня есть основания полагать, что мы должны быть восстановлены», — добавил Смирнов.
Несмотря на происходящее, считает Виталий Смирнов, с МОК нужно продолжать работать.
«Я понимаю возмущение, которое у нас в стране так активно выражается, но надо работать с МОК», — процитировало почетного президента ОКР РИА «Новости».
В аэропорту Сеула сборную России по хоккею встретили исполнением национального гимна и песни «Катюша». Спортсменов, которым сейчас важна поддержка болельщиков, приветствовали около 200 человек. Теплый прием и пожелание побед приятно удивили атлетов.
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