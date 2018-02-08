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У российских спортсменов нет медального плана на ОИ
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У российских спортсменов нет медального плана на Олимпиаду 

Газета.Ru 8 февраля 2018
Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил, что у команды нет целей на завоевание определенного количества медалей на Играх-2018, сообщает ТАСС.
"В прошлые годы у нас был медальный план на Игры, но в связи с последними событиями мы не составляли никаких планов на Игры-2018.
У нас большая группа спортсменов может претендовать на медали. Успешной эта Олимпиада будет, если мы ее пройдем ровно, без срывов, " — сказал Поздняков.
Ранее сообщалось, что решение о допуске оправданных россиян на Олимпиаду будет объявлено в ближайшие 24 часа.
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