У российских спортсменов нет медального плана на ОИ

У российских спортсменов нет медального плана на Олимпиаду

"В прошлые годы у нас был медальный план на Игры, но в связи с последними событиями мы не составляли никаких планов на Игры-2018. У нас большая группа спортсменов может претендовать на медали. Успешной эта Олимпиада будет, если мы ее пройдем ровно, без срывов, " — сказал Поздняков. Руководитель делегации олимпийских атлетов из России Станислав Поздняков заявил, что у команды нет целей на завоевание определенного количества медалей на Играх-2018, сообщает ТАСС Ранее сообщалось, что решение о допуске оправданных россиян на Олимпиаду будет объявлено в ближайшие 24 часа.