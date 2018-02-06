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У России есть шанс снять запрет на флаг страны на ОИ
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МОК рассказал о критериях снятия запрета на флаг России на церемонии закрытия ОИ 

Газета.Ru 6 февраля 2018
Глава рабочей группы Международного олимпийского комитета Николь Ховерц заявила, что организация будет следить за поведением российских спортсменов, российскими болельщиками и журналистами, перед тем, как разрешить российской делегации пронести национальный флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.
«Нечто похожее в футболе: футбольные клубы несут ответственность за поведение своих болельщиков. Следить за каждым человеком и каждым инцидентом невозможно. Но мы будем оценивать общий настрой. Наши критерии достаточно открытые и гибкие», — цитирует Ховерц Inside the Games.
Ранее сообщалось, что МОК может частично или полностью восстановить ОКР в правах до завершения Игр.
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