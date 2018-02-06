За что МОК накажет россиян на Олимпиаде

Флаг в тёмной комнате. За что МОК готовится наказывать россиян на Олимпиаде

Нейтральный статус — это не шутки, шаг влево-вправо — выгонят с позором. Подробно объясняем, за что МОК может покарать россиян в Пхёнчхане.

Нейтральный статус российских спортсменов подразумевает серьёзные ограничения в использовании национальной символики и в поведении не только спортсменов, но и чиновников, болельщиков и журналистов, нарушив который человек моментально будет изгнан с Олимпиады . Но есть и послабления, которые позволят русским чувствовать себя русскими.

Стоило лыжному президенту Касперу наехать на олимпийского президента Баха, как в лыжах сразу нашли гору допинга. Теперь так будет с каждым?

Что нельзя

1. В связи с дисквалификацией ОКР под запретом на олимпийских объектах в любом виде оказываются герб и флаг России , а также гимн. Атлетам запрещено его петь на пьедестале и вообще где бы то ни было. То же самое касается и других членов делегации из России.

2. Члены российской делегации также не могут демонстрировать национальные символы в соцсетях, даже в виде смайликов с российским флагом.

«Воздерживаться от любой формы публичной активности, общения в соцсетях с использованием национального флага, герба, национальных эмблем и символов, эмблемы Олимпийского комитета России», — гласят правила МОК.

3. На любых олимпийских объектах будет запрещена продажа формы сборной России, поэтому её не смогут приобрести болельщики. Кроме того, медалистам из России нельзя проводить альтернативные церемонии награждения с исполнением гимна и поднятием флага, а потому не будет никаких традиционных чествований в русском доме, как это было принято на других Играх.

4. Спортсменам запрещено критиковать решение МОК дисквалифицировать ОКР и лишить их всех национальных символов. Это будет касаться и соцсетей, и официальных пресс-конференций, и интервью. Именно по этой причине скандальный пост Алёны Заварзиной был удалён. Однако провокации будут, не сомневайтесь!

5. Русский язык также окажется под запретом. Нет, не подумайте, что всех заставят общаться на английском, хотя сейчас ожидать можно всякого, но на форме и экипировке российских спортсменов будут запрещены любые надписи кириллицей, хоть Россия, хоть СССР.

6. В своём образе олимпийские спортсмены из России также не могут использовать наши государственные символы. Ленточка в виде триколора, маникюр под российский флаг, стрижки с триколором а-ля Татьяна Лебедева и даже татуировки — под запретом. А если уж спортсмен выколол себе на плече двуглавого орла задолго до появления этих правил, то будет обязан залепить его скотчем.

МОК вправе отказать в приглашении кому угодно, хоть лысым, хоть рыжим, а россиянам нужно с этим смириться и успокоиться.

Что можно

1. Запрет национального флага на болельщиков не распространяется. И хотя общие правила МОК позволяют проносить на соревнований только флаги стран-участниц, размером не более 2х1 метр, в специальном разъяснении российских болельщиков не стали ограничивать в их любви к родине. Более того, сами корейцы первых членов делегации из России встречали в аэропорту с флагами нашей страны.

2. Более того, в определённых случаях флаг могут использовать и спортсмены. Например с разрешения МОК они могут его повесить в закрытом помещении, например у себя над кроватью, и даже шёпотом напевать гимн, чтобы никто не слышал. Однако вывешивать флаг на балконе Олимпийской деревни, как это принято, в Корее нельзя.

3. Использование слова Россия в официальном названии нашей команды считается большим успехом российской дипломатии, хотя на фоне ограничений на участие десятков чистых спортсменов это жалкая подачка. Тем не менее все наши участники будут официально называться «Олимпийские спортсмены из России».

4. Российские спортсмены пройдут на церемонии открытия под олимпийским флагом, который будет нести волонтёр. В случае если наша команда не будет замеччена в нарушении правил, МОК позволит принять полноценное участие в церемонии закрытия под российским флагом, причём следить будут и за поведением болельщиков и журналистов, а потому нужно быть тише воды и ниже травы.

5. Однако журналистам не запрещено писать в своих материалах «сборная России», «Россия» и «россиянин» и даже считать награды наших спортсменов в медальной таблице. Единственный запрет касается логотипа дисквалифицированного ОКР, а сумки и футболки в цветах национального флага представители российских СМИ вправе носить.