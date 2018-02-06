Слава или позор? Как Россия выступит на ОИ-2018

Олимпиада-2018 в Пхёнчхане. Как выступит сборная России. Результаты, медали

Что сможет Россия? Будет ли добыто золото? Как выживать в условиях всеобщей ненависти? Выбор должен быть сделан немедленно!

9 февраля в Пхёнчхане стартуют зимние Олимпийские игры. Событие, которое изначально было призвано способствовать перемирию во время войн, теперь эти самые войны и развязывает.

Пожалуй, никогда Олимпиада не вызывала столько противоречий. Кто-то из болельщиков говорит, что будет смотреть предстоящие Игры с особым интересом, а кто-то, наоборот, заявляет, что не собирается наблюдать за этим позором. Но мы-то с вами знаем, что большинство всё равно сядет у экранов телевизоров, ноутбуков и прочих девайсов, чтобы увидеть, как выступит сборная России. Да, именно так «Чемпионат» и будет называть нашу команду. «Олимпийские атлеты из России» пусть остаются только на бумажках членов МОК.

За несколько дней до старта «Чемпионат» задаётся двумя важными вопросами — какое место в общем зачёте займёт Россия в Пхёнчхане и в какой день наши спортсмены завоюют первую золотую медаль?

Какое место Россия займёт в общем зачёте Олимпиады?