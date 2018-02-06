Ещё
Слава или позор? Как Россия выступит на ОИ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпиада-2018 в Пхёнчхане. Как выступит сборная России. Результаты, медали 

Чемпионат.com 6 февраля 2018
Что сможет Россия? Будет ли добыто золото? Как выживать в условиях всеобщей ненависти? Выбор должен быть сделан немедленно!
9 февраля в Пхёнчхане стартуют зимние Олимпийские игры. Событие, которое изначально было призвано способствовать перемирию во время войн, теперь эти самые войны и развязывает.
>> За что МОК накажет россиян на Олимпиаде
Пожалуй, никогда Олимпиада не вызывала столько противоречий. Кто-то из болельщиков говорит, что будет смотреть предстоящие Игры с особым интересом, а кто-то, наоборот, заявляет, что не собирается наблюдать за этим позором. Но мы-то с вами знаем, что большинство всё равно сядет у экранов телевизоров, ноутбуков и прочих девайсов, чтобы увидеть, как выступит сборная России. Да, именно так «Чемпионат» и будет называть нашу команду. «Олимпийские атлеты из России» пусть остаются только на бумажках членов МОК.
За несколько дней до старта «Чемпионат» задаётся двумя важными вопросами — какое место в общем зачёте займёт Россия в Пхёнчхане и в какой день наши спортсмены завоюют первую золотую медаль?
Какое место Россия займёт в общем зачёте Олимпиады?
Обычно мы ждём от сборной России медалей с первого же дня соревнований. Есть подозрение, что в Пхёнчхане ожидание может затянуться. Тем более ожидание победы. Когда она случится и будет ли вообще?
Чемпионат.com: последние новости
Отрезали себе хвост. Чего Украина добилась бойкотом? Производитель пробирок Berlinger прекратил сотрудничество с ВАДА, что случи Брынзак: прежний сайт был частным — будем делать новый
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Стало известно, за что платят Акинфееву
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение