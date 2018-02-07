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Предсказан результат России на Олимпиаде
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AP: Норвегия выиграет Олимпиаду, Россия будет десятой 

Спорт-Экспресс 7 февраля 2018
Американское информационное агентство AP составило свой прогноз на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане, которые откроются в пятницу, 9 февраля.
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По мнению агентства, команда олимпийских атлетов из России завоюет девять медалей — 4 золотые, две серебряные и три бронзовые — и займет в общем зачете 10-е место.
Издание "отдало" 3 медали (2 золота, одно из которых в командном спринте, и бронза в скиатлоне) лыжнику Сергею Устюгову, который не получил приглашение от МОК на Игры-2018.
При этом в агентстве не верят, что в число призеров попадет мужская сборная России по хоккею: золото возьмет Канада, серебро — у Швеции, бронза — у Финляндии.
Полностью прогноз медалей сборной России на Олимпиаде-2018 от AP выглядит следующим образом:
Золото: лыжник Сергей Устюгов (спринт), сборная России по лыжным гонкам (командный спринт), фигуристка Евгения Медведева, фристайлист Максим Буров;
Серебро: фигуристка Алина Загитова, фристайлист Сергей Ридзик (ски-кросс);
Бронза: лыжник Сергей Устюгов (скиатлон), женская сборная России по керлингу, сборная России по фигурному катанию в командных соревнованиях.
Первыми, по прогнозам AР, станут представители сборной Норвегии, на счету которых к дню закрытия Игр 25 февраля должно оказаться 39 медалей — 19 золотых и по 10 серебряных и бронзовых, вторыми — представители Германии (15-7-7), а третьими — Канады (14-10-12).
Спорт-Экспресс
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